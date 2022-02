Het vragenuur van dinsdag 8 februari

Het vragenuur van dinsdag 8 februari gaat over de volgende onderwerpen: het tekort aan vervangers voor het grote aantal leerkrachten dat ziek thuis zit en het bericht dat Russische en Chinese diensten LinkedIn gebruiken voor spionage bij Nederlandse bedrijven.

Dit zijn de vragen in het vragenuur

(VVD) aan de minister van Justitie en Veiligheid, bij afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, over het bericht ‘Russische en Chinese diensten gebruiken LinkedIn voor spionage bij Nederlandse bedrijven’ (Fd.nl, 7 februari 2022) René Peters (CDA) aan de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs over het bericht ‘Bijna kwart leerkrachten zit thuis, geen vervangers te vinden’ (Nu.nl, 7 februari 2022)

Live volgen

Het vragenuur is elke dinsdag om 14.00 uur. Bekijk het vragenuur met de app Debat Direct. Of kijk via deze website, in video of audio. Het vragenuur wordt live uitgezonden op Nederland 1 en op NPO Politiek en live ondertiteld. Het vragenuur is ook te volgen via een livestream met gebarentolk.

Samenvatting

Van elke vraag wordt een samenvatting gemaakt in een kort webverslag. Deze verschijnen kort na het vragenuur.

Verslag

Van het vragenuur wordt een woordelijk verslag gemaakt. Dit staat binnen vier uur na het uitspreken van de vragen op deze website.

Terugkijken

Terugkijken kan ook. Enkele uren na het vragenuur kunt u via Debat Gemist alle vragen nog eens terugkijken.

Selectie van vragen voor het vragenuur

Tijdens het vragenuur komen maximaal zes vragen aan bod. Lees hoe de Voorzitter de selectie van vragen voor het vragenuur bepaalt.

