Notisia di polis di djaluna 7 di febrüari te ku djárason 9 di febrüari 2022/Politieberichten van maandag 7 februari tot en met woensdag 9 februari 2022

Notisia di polis di djaluna 7 di febrüari te ku djárason 9 di febrüari 2022

Aksidente riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot

Riba djamars 8 di febrüari un aksidente a tuma lugá riba Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Un outo a slep bai dal den un otro outo i finalmente a bai dal den un palu di lus. A transportá shofùr di e outo aki pa hospital pa tratamentu médiko.

A pasa kachónan agresivo angua

Riba djamars 8 di febrüari, pa motibu di vários notifikashon tokante komportashon agresivo i destrukshon pa algun kachó, KPCN a duna un dòkter di bestia òrdu pa pasa tres kachó angua. Mas trempan riba e mesun dia a papia ku e doño tokante e echo ku e kachónan ta bula kura. E doño lo a sòru pa un solushon pa esaki. Algu mas lat riba e mesun dia a drenta notifikashon atrobe tokante e mesun grupo di kachó aki ku tabata pafó di e kura i ku nan a okashoná daño na pertinensia di otro hende. Dor di tur e notifikashonnan aki i pa seguridat di habitantenan di e bario, a skohe pa laga pasa e kachónan aki angua.

Aksidente riba Kaya Nikiboko Nort

Riba djamars 8 un aksidente a tuma lugá riba Kaya Nikiboko Nort. Un pikòp no a duna un outo preferensia dor di kua nan a dal den otro. Ambulans a transportá shofùr di e outo pa hospital pa tratamentu médiko.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van maandag 7 februari tot en met woensdag 9 februari 2022

Aanrijding op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot

Op dinsdag 8 februari vond een aanrijding plaats op de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Een auto raakte om onbekende oorzaak in een slip, reed hierdoor tegen een andere auto aan en botste vervolgens tegen een lantaarnpaal. De bestuurder van de slippende auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Agressieve honden ingeslapen

Op dinsdag 8 februari 2022 heeft in opdracht van KPCN een dierenarts drie honden laten inslapen nadat er diverse meldingen over agressief gedrag en vernieling door deze honden, waren binnengekomen. De eigenaar van de honden was eerder op de dag nogmaals aangesproken op het feit dat zijn honden over de omheining konden springen. De eigenaar zou hier een oplossing voor zoeken. Later op de dag kwam er nogmaals een melding binnen van dezelfde groep honden die buiten de tuin rondliepen en schade veroorzaakten. Naar aanleiding van deze meldingen is ervoor gekozen om voor de veiligheid van de buurtbewoners de honden te laten inslapen.

Aanrijding op de Kaya Nikiboko Noord

Op dinsdag 8 februari vond een aanrijding plaats op de Kaya Nikiboko Noord. Een pick-up gaf geen voorrang aan een auto waardoor ze tegen elkaar botsten. De bestuurder van de auto werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

