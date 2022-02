Marilyn Alcala-Walle ta opina: Partido Sosial Kristian….

Un partido Sosial Kristian…..

Mi no por ripití kontenido di e komunikado di prensa. Sino mi ta hasi mi mes kulpabel di algu ku simplemente no ta pas den un ideologia Sosial Kristian. Pero ami ku a traha hopi serka huntu ku Don Miguel Pourier qepd sa ku apsolutamente e no ta di akuerdo ku e forma den kua aktualmente su ideologia ta wòrdu bibá.

Bo ta na altura i ta aseptá un miembro ku den pasado a kometé un eror (tur hende por kometé fayo i ta kometé fayo) bo ta dune diferente funshon, lagu’é bira te asta presidente di bo organisashon, lagu’é representa’bo den Parlamento, ku ta e órgano di mas haltu di pais, pa awe ku e no ta huntu ku’bo mas bo ta dun’é un halá di sota a la Hudas. Eso no se hace!! De ninguna forma!! Foei!

Ta momento pa e organisashon bai bèk den su seno meditá i reflekshoná riba su ideologiá i buska representashon di e mesun ‘bloedgroep’ ku Don Miguel Pourier.

No sigui eksponé e dòbel moral aki. Danki na Mariano Luis Heyden ku tin e kurashi pa eksponé i desnudá e lokual ta akontesiendo.

Mi ta spera ku e eks-miembro di e partido ku awe ta den spotlight a siña di su fayo i ta dese’é forsa den e momentonan difisil aki.

Nan tbt tur tur ku’bo ora bo a nifiká algu pa nan, i awe nan ta tira tur bala riba’bo labando nan man komo Poncho Pilatus hasiendo komo si fuera hamas nan a konosé’bo. Dat heet: bekennen van kleur! Niet beter dan de rest! Sociaal Christelijke partij? Niet de Christus die ik ken!

