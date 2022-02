Haña angua di buster sintá den bo outo

Si mester, e tim dediká di Salubridat Públiko ta laga bo pasa bo angua di buster sintá den outo ! Esaki a sosodé durante inisio di ‘Banbakuná den bario’ 2022 na sentro di bario Tera Kòra. Dòkter a pasa na bentana di un outo pa duna un señora ku tin problema pa kana angua di buster. Djamars 8 di febrüari habitantenan di Tera Kòrá tabata na bùrt pa pasa angua di corona i angua di buster sin sita den na mes bario. Salubridat Públiko ta pasa e luna akí na diferente bario pa fasilitá pasamentu di angua di corona i di buster pa esnan ku no por yega Playa fásilmente pa bakuná. Habitantenan ku no por yega sentro di bario por yama i traha sita pa dòkter pasa nan angua na kas. E tim di pasa angua kontra corona i angua di buster ta e siman akí djárason 9 di febrüari di 10:00- 13:00 or na ofisina bieu di dòkternan di kas Castro, na Rincon i djaweps 10 di febrüari di 10:30 – 13:00 or Plasa Chicu Goeloe na Antriol. Riba e portrètnan por mira e tim di Salubridat Públiko i e señora ku ta pasa angua den outo.