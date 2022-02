Diputado James Kroon a haña bishita di un delegashon di Atletiek Unie di Hulanda.

Gedeputeerde James Kroon kreeg bezoek van een delegatie van de Atletiek Unie in Nederland. De delegatie is naar Bonaire gekomen om de Atletiekbond van Bonaire en hun verenigingen te gaan ondersteunen en versterken. Dit is vooruitlopend op een samenwerkingsverband tussen het openbaar lichaam Bonaire, ministerie van VWS, Indebon en de Atletiek Unie.