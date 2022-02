Kamer laat zich informeren over de rol van socialemediaplatformen

Welke rol spelen socialemediaplatformen in de huidige samenleving? Die vraag staat centraal tijdens twee gesprekken op donderdag 10 februari en een hoorzitting op vrijdag 11 februari in de Tweede Kamer. De commissie voor Digitale Zaken wil informatie vergaren over de werking van de socialemediaplatformen en de invloed op de democratie en rechtstaat. De bijeenkomsten zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

De Kamerleden willen meer inzicht krijgen in de rol van socialemediaplatformen bij maatschappelijke onrust, polarisatie, radicalisering en andere onwenselijke impact op democratie en rechtsstaat. De commissie wil weten of en zo ja welke, schadelijke systematieken in socialemediaplatformen bewust of onbewust zijn ingebouwd.

Donderdag 10 februari – Rondetafelgesprek en gesprek met Frances Haugen

De Kamerleden spreken op donderdag 10 februari tijdens een rondetafelgesprek met verschillende experts. Deelnemers aan het rondetafelgesprek zijn Mariëtte van Huijstee (Rathenau Instituut), Evelyn Austin (Bits of Freedom) en Renate Eringa (Commissariaat voor de Media). Bij een rondetafelgesprek gaan meerdere genodigden tegelijkertijd in gesprek met de Kamerleden.

Hierna spreekt de commissie met Frances Haugen. Zij werkte eerder als productmanager bij Facebook en trad in 2021 naar buiten als klokkenluider. Dit gesprek vindt plaats via videoverbinding. De voertaal is Engels.

Vrijdag 11 februari – Hoorzitting

Op vrijdag 11 februari houdt de commissie vanaf 10.00 uur een hoorzitting. Hiervoor zijn twee vertegenwoordigers uitgenodigd van socialemediaplatformen: Edo Haveman (Meta) en Marco Pancini (Google). In een hoorzitting komen de deelnemers na elkaar aan het woord. In tegenstelling tot een rondetafelgesprek is een hoorzitting grotendeels eenrichtingsverkeer: alleen de Kamerleden kunnen vragen stellen. Pancini neemt deel via videoverbinding, de voertaal tijdens dit gedeelte van de hoorzitting is Engels.

Commissie voor Digitale Zaken

Nieuwe technologieën zoals kunstmatige intelligentie (AI), algoritmen en big data hebben grote gevolgen voor de samenleving, vooral in combinatie met elkaar. De ontwikkelingen op dit gebied gaan snel. Ze hebben invloed op bijvoorbeeld de werkgelegenheid, veiligheid, democratie en privacy. Maar ook op verhoudingen tussen burgers onderling en tussen burger en overheid. De commissie voor Digitale Zaken richt zich specifiek op deze ontwikkelingen en vraagstukken. Ze behandelt digitale dossiers op diverse beleidsterreinen.

De commissie werkt aan de hand van zes thema’s, deze vormen ook de basis voor commissiedebatten. Op verschillende onderwerpen sluit de commissie aan als ‘volgcommissie’. Op die manier kan de expertise van de commissieleden ook bij activiteiten van andere commissies worden benut.

Op woensdag 9 februari was de constituerende vergadering van de commissie voor Digitale Zaken. Kamerlid Roelien Kamminga (VVD) werd benoemd tot voorzitter.

