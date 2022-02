Minister Pietersz- Janga no tabatin kombersahon ku pashènt ku a pasa den mal eksperensia



Willemstad – Minister dr. Dorothy Pietersz- Janga a tuma nota di un teksto ku ta sirkulá riba retnan sosial, ku ta indiká ku su persona a bisa un pashènt, pa no papia di un mal eksperensia ku e pashènt tabatin ku dos zùster Hulandes den CMC. Di e forma aki Ministerio di GMN ta aklará ku Minister Pietersz- Janga no tabatin kombersashon ku e pashènt en kuestion.



Na momentu ku minister a tuma nota di e teksto, el a aserká Inspektor General di Salubridat inmediatamente i a pidi esaki pa kuminsá un investigashon pa averiguá si di bèrdat e kaso aki a tuma lugá, i ku si ta bèrdat pa mesora kuminsá un investigashon profundo. Ta importante pa enfatisá ku e kasonan aki ta wòrdu tumá na serio i ora ta trata privasidat di pashènt i tambe empleado ta importante pa kana e kaminda ku nos leinan ta preskribí, pa asina por atendé e kasonan aki debidamente.

