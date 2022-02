Karta habrí pa Minister di SOAW Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, sra. mr. Rutmilda Larmonie – Cicilia

Minister di Desaroyo Sosial, Labor i Bienestar, sra. mr. Rutmilda Larmonie – Cicilia

Presente.

Kòrsou 14 di febrüari 2022

Apresiado sra. Larmonie – Cicilia,

Yanüari 2022 a hasi 10 aña ku gobièrnu di Kòrsou a lanta Fundashon Sefba, ku e enkargo pa atendé

pago di gastunan di awa, koriente, telefòn i tambe salario di empleadonan di e sentronan di bario.

Meta prinsipal di Sefba lo tabata pa duna sosten i guia na sentronan di bario.

Na okashon di 10 aña di eksistensia di Sefba, “UNSEBAKO” e Union di sentronan di bario di Kòrsou pa

medio di e karta habrí aki ta para ketu na kiko 10 aña di Sefba realmente a nifiká pa sentronan di bario

di Kòrsou. Adelanto i desaroyo òf lo kontrario ?

E puntonan menshoná den e karta habrí aki ta puntonan di doló ku for di lantamentu di UNSEBAKO na

2014, na varios okashon UNSEBAKO a bin ta hala atenshon di gobièrnunan di turno riba dje.

Lamentablemente aparte di algun pregunta ku den e último 7 añanan aki 2 parlamentario a yega di hasi

na e minister di turno di SOAW (por sierto sin nunka risibí kontesta riba esakinan) i insidentalmente un

reakshon aki aya riba un situashon ku a surgi ku un sentro di bario, te ku awe no tabatin di parti di niun

gobièrnu di turno pasonan konkreto pa yega na solushonnan duradero.

Den su 10 añanan di eksistensia Sefba no a demostrá e kapasidat profeshonal pa duna ni guia ni sosten

na sentronan di bario i mas bien a traha kontra di e sentronan afiliá den UNSEBAKO kousando

inesesariamente serka direktivanan di sentronan, prekupashon, tenshon i desgusto.

Ta di lamentá ku un fundashon lantá pa gobièrnu pa guia i duna sosten, su aktuashon ta proba ku

aparentemente e no tin e kapasidat pa kumpli ku esaki; ku ta konstatá esaki, pero ku no ta tuma niun

medida pa koregí e situashon. Sefba den su trabou di tur dia ta komportá su mes manera un sentro di

bario kaminda en realidat su trabou no ta di hunga ròl di ta un sentro di bario, pero ta di duna sosten i

guia na sentronan di bario. No ta den propaganda ku ta sali regularmente di aktividatnan pa bario nos

mester nota presensia di Sefba.

Un Sefba ku sa kiko ta su tarea den e 10 añanan tras di lomba lo mester tabata visibel den nos komunidat

pa su resultadonan duradero i un maneho balansá i di nivel pa guia i sostené sentronan.

Korektamente sra. Minister mes den un entrevista na luna di novèmber di aña 2016, den funshon di

minister di SOAW a rekonosé públikamente ku Sefba no a kumpli ku e meta ku ela wordu lantá p’e.

Ta hustamente e falta di sosten i guia aki di parti di Sefba i e mal trato ku e boluntarionan den e

direktivanan di sentronan tabata eksperensiá a motivá direktivanan di sentronan di bario di Kòrsou pa

huntu lanta Union di sentronan di bario di Kòrsou “UNSEBAKO” ku e meta pa yuda i sostené otro i

interkambiá konosementu pa yega na un mihó fumshonamentu di sentronan di bario.

Kon por ta ku mientras e mayoria di sentronan di bario di Kòrsou ta uni den un organisashon, e minister

ku tin e responsabilidat polítiko pa e area di trabou di sentronan di bario sistemátikamente ta ignorá e

echo aki. For di 2014 UNSEBAKO a presentá su mes na e aktual minister di SOAW pa e motibu ei mes ta

di lamentá ku mientras ku minister di SOAW sa di e eksistensia i e trabou di UNSEBAKO tòg ta demostrá

pa ku UNSEBAKO un komportashon paresido na esun di Sefba pa ku sentronan di bario.

Mientrastantu e puntonan di doló señalá dor di UNSEBAKO na 2014 te awe ta puntonan di doló fuerte

ku nesesidat pa un solushon rápido i duradero. E.o. nos por menshoná:

1. E struktura legal di Sefba ku no ta permití ku sentronan di bario por afiliá na Sefba.

Konsekuentemente sentronan di bario no tin nada di bisa den Sefba i di niun forma no por aportá pa ku

desishonnan ku ta regardá sentronan. E struktura legal di Sefba kombiná ku Konsehonan di Supervishon

posiblemente no konsiente di nan ròl, a fortifiká Sefba su maneho di un manera inadekuá i no na

bienestar di sentronan di bario.

2. Inkumplimentu di Sefba ku su meta

Pa loke ta Sefba su meta konkretamente no por menshoná niun resultado positivo.

En bes di reforsá, stimulá, ekipá i aktivá sentronan di bario, Sefba su akshonnan a debilitá, desanimá,

desekipá i desaktivá sentronan di bario.

3. E trato malu di direktivanan di sentronan dor di Sefba atrabes di añanan a empeorá a rais di un

maneho kaminda abiertamente, sistemátikamente i di un forma provokativo Sefba ta boikotiá i falta

rèspèt na direktivanan legítimo di sentronan di bario. Pa Sefba ta un práktika normal ku ora su preshon

riba direktiva di un sentro di bario no surti e efekto deseá, e ta drenta bario i lanta bario kontra

direktivanan legítimo di sentronan di bario. Esaki sin ku ni e diferente Konsehonan di Supervishon di

Sefba ni Ministernan di turno di SOAW ta intervení i/òf a tuma akshon pa para e práktikanan aki.

4. Sefba su maneho defisiente di rekurso humano:

Pa falta di konosementu i vishon, un maneho di rekurso humano bon balansá i efektivo ta no eksistente.

Sefba tur tempu a manehá di tal forma ku e ta hinka e direktivanan di sentronan di bario i posiblemente

tambe empleadonan di sentro di bario den situashon fèrfelu i di hopi tenshon.

Segun Sefba e echo ku e ta dunadó di trabou ta dun’é e derechi pa ignorá direktivanan legítimo di

sentronan i disidi kiko si òf nò ta trabou di e empleado den e sentro.

E instrukshon di Sefba na empleadonan ta ku e direktiva di e sentro di bario no tin nada di bisa nan i ku

ta instrukshon di Sefba nan mester sigui. Esaki ta un aktuashon inkorekto i sumamente lamentabel.

5. Sefba a malinterpretá su enkargo

Sefba su direktornan, a interpretá e enkargo pa paga empleadonan i paga utilidat komo un mandato pa

organisá SEFBA komo un dunadó di trabou. Den gobiernu nos konosé pa loke ta rekurso humano e

aspekto organisatorio :” tuma un persona den servisio di… (in dienst van …..) i pone na trabou serka …

(tewerkgesteld bij….. ). Posiblemente pa falta di konosementu Sefba ta malinterpretá e aspekto aki i ta

pretendé ku e trahadó poné na trabou den un sentro di bario no mester raportá na e direktiva di e sentro

di bario pero na Sefba komo “dunadó di trabou”.

Kualke un profeshonal ku konosementu di rekurso humano lo koinsidí ku e aktuashon aki ta tera fertil pa

konflikto laboral kontinuo den sentronan di bario entre empleadonan i direktivanan di sentro.

6. Inkumplimentu di parti di Sefba ku e akuerdo di koperashon firmá ku sentronan di bario.

Segun e akuerdo tur sentro di bario e.o. tin derechi riba 4 trahadó fulltime. Den práktika esaki no ta e

kaso serka niun sentro di bario. Te asta tin sentro di bario ku no tin niun trahadó.

Inventarisashon di personal hasí dor di UNSEBAKO na 2014 i 2019, a saka afó ku repartí entre e 18

sentronan afiliá tabatin total 27 empleado Na 2014 Sefba a informá di tin alrededor di 60 trahadó riba

nan payroll. Riba e petishon di UNSEBAKO na 2014 i 2019 pa haña un bista unda e sobrá di e 60

empleadonan aki ta ubiká te awe no a bin niun reakshon di parti di Sefba.

7. Sefba su maneho finansiero no ta transparente

Konforme akuerdo Sefba ta paga pa luna un montante maksimal pa awa/koriente i pa telefòn.

Si un sentro di bario surpasá e montantenan aki e mes mester paga e diferensia.

Si resultá ku e gastunan mensual ta ménos Sefba no solamente no ta aloká e fondonan pa yuda kubri e

gastunan si e siguiente resibu surpasá e montante maksimal pa e sentro di bario, pero tampoko sentronan

ta sa kiko si ta sosodé ku e montante ku a sobra.

Ta di lamentá ku den 10 aña di Sefba, kontrali na tempu di Fesebako, niun sentro di bario no por a tuma

nota di relatonan finansiero anual di Sefba.

Te ku aña 2019 e montante habrí ku Sefba mester a paga Aqualectra pa uzo di koriente i awa dor di

sentronan di bario tabata fls. 144,477.45. Sefba ta aktualmente al dia ku pago di Aqualectra?

E fondonan ku mester keda uzá pa yuda sentronan di bario, ta keda pega na Sefba di un forma

intransparente.

E echonan ta papia pa nan mes i konkluiendo nos por bisa ku definitivamente Sefba den su 10 aña di

eksistensia no tabatin un balor agregá pa sentronan di bario. Sefba no a guia, sostené òf saka un man pa

yuda pero konsistentemente a pone den práktika e modèl di “quitate tú pa ponerme yo”.

Sea dor di buska, buta òf ta e problema. Esaki mientras ku esnan polítikamente responsabel, esnan ku

komo Konseho di Supervishon mester a kontrolá Sefba su maneho i esnan ku por a intervení

politikamente tur a asumí e ròl di “para mira”.

E boluntarionan ku ta forma e direktivanan di e sentronan afiliá na UNSEBAKO ta mira bèk riba 10 aña

di desapunto, tenshon i konstante lucha, kontra inhustisia, mal trato i mal maneho.

E sentronan ku a eksperensiá adelanto a logra esaki riba propio forsa i/òf ku sosten di sentronan afiliá

na UNSEBAKO. En todo kaso e adelanto no tabata danki na Sefba su maneho pero apesar di Sefba su

maneho.

Ku saludo kòrdial.

Na nòmber di UNSEBAKO,

O. J. Cijntje N. G. Girigorie

Presidente Sekertario

