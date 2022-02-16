NIEUWE CONSUL GENERAAL VAN HET US CONSULATE GENERAL MAAKT KENNIS MET DE GOUVERNEUR
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NIEUWE CONSUL GENERAAL VAN HET US CONSULATE GENERAL MAAKT KENNIS MET DE GOUVERNEUR
GEPLAATST OP 15 02 2022
WILLEMSTAD – Op dinsdag 15 februari heeft de nieuwe Consul Generaal van het US Consulate General, mevrouw Margareth Bond, een kennismakingsbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout.
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