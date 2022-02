Durante un control awe merdia Wardacosta a detecta un boto local di piscado ta nabega y a tuma desicion pa controla e boto cu e nomber ‘la reina’.

Vanmiddag gedurende een reguliere patrouille zag de bemanning van de Kustwacht patrouilleboot een lokale vissersboot op zee en nam toen de beslissing om deze boot met de naam ‘La Reina’ te controleren. Bij het naderen van de boot zagen de agenten van de Kustwacht twee personen aan boord. Dichter bij de boot komende ontdekten de agenten meer personen aan boord, die zich probeerden te verstoppen. Hierbij besloten de kustwachters de boot te boarden om deze te controleren. Tijdens de controle op de boot vond men in totaal 9 ongedocumenteerden, een vuurwapen en munitie. De 9 personen met de Venezolaanse nationaliteit, van welke 3 vrouwen, 3 mannen en 3 kinderen werden overgeleverd aan het Korps Politie Aruba en de Guarda nos Costa voor verder onderzoek.

De Kustwacht gaat door met haar patrouillering om de maritieme grenzen van Aruba te bewaken. De Kustwacht verzoekt ook de hulp van alle burgers die op zee en de kustlijnen verdachte situaties waarnemen om het nummer 913 van de Kustwacht te bellen of via whatsapp +5999 510 0 913 contact op te nemen. Met uw hulp houden we de zee en de kustlijnen van het eiland veilig.