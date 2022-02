Minister Geoffrey Wever: Un cuadro huridico nobo y structura solido pa un economia nobo / Minister Geoffrey Wever: Een nieuw wettelijke kader en stevig structuur voor een nieuwe economie

Minister Geoffrey Wever: Un cuadro huridico nobo y structura solido pa un economia nobo

Simplificacion di otorgamento di permiso y un loket virtual pa tur peticion di permiso pa negoshi, ta aporta na miho “costumer-service” pa comerciantenan y na e clima empresarial y di inversion di Aruba.

E leynan di otorgamento di permiso pa negoshi ta anticua, e meta di e maneho economico cual mester ta e base di e leynan aki no ta claro y sa di ta di aña 1945 y basa riba e situacion di Corsow di e tempo ey. Den proyecto 1 “Aceleracion y mehoracion di proceso di permiso” e permisonan di establecemento di negoshi, permiso di horeca, otorgamento di tereno, permiso di construccion y permiso di estadia y trabou, lo wordo revisa y componentenan innecesario lo wordo kita. E meta di maneho di cada permiso lo wordo formula di nobo y alinea cu e circumstancianan economico actual. Esaki por resulta den cambionan di ley. Criterio pa evaluacion di peticionnan di permiso lo wordo explicita y e termino pa decision wordo tuma riba peticionnan hasi lo wordo explicita y acelera.

Minister Geoffrey Wever: “Gobierno mester crea e condicionnan pa facilita comerciantenan haci negoshi y innova”. Una vez proyecto 1 wordo finalisa, proyecto 2 “Sistema coherente di permiso tras di un loket virtual” lo cuminsa cu e proposito pa comerciantenan por pidi y haya nan permisonan cu termino claro di decision riba peticionnan hasi. E backoffices di e diferente departamentonan cu ta otorga permiso lo wordo coordina y lo wordo integra unda ta posibel.

Minister Geoffrey Wever: “Un cuadro legal nobo y un structura solido pa un economia nobo unda e comerciantenan por tin e confiansa y garantia den proceduranan concreto y transparente”.

Minister Geoffrey Wever: Een nieuw wettelijke kader en stevig structuur voor een nieuwe economie

Versimpeling van de vergunningenbesluiten en een virtueel loket voor alle vergunningsaanvragen, draagt bij aan de klantvriendelijkheid en service aan ondernemers en aan het ondernemings- en investeringsklimaat in Aruba.

De wetgeving omtrent vergunningen is verouderd, het doel van het economisch beleid van de vestigingsverordening is niet duidelijk en stammen soms uit 1945 en zijn vooral gebaseerd op de Curaçaose situatie van destijds. In het project 1 “Versnellen en verbeteren vergunningenbesluiten” zullen de vestigingsvergunning, horecavergunning, landuitgifte, aanleg- en bouwvergunning, verblijfs- en werkvergunning opnieuw bekeken worden en ontdaan van onnodige delen. Het beleidsdoel van elk van de vergunningen zal opnieuw geformuleerd worden en in lijn gebracht met de huidige economische omstandigheden. Dit kan resulteren in wetswijzigingen. Criteria voor evaluatie van aanvragen zal geëxpliciteerd worden alsook explicitering en versnelling van termijnen voor besluitvorming.

Minister Geoffrey Wever: “De overheid dient de randvoorwaarden te creëren om ondernemers te faciliteren in handel drijven en innoveren”. Na afronding van project 1 zal project 2 “Een coherent vergunningenstelsel achter één loket” van start gaan waar ondernemers achter één virtueel loket hun vergunningen aanvragen en verkrijgen met duidelijke termijnen voor het afhandelen van de vergunningsverzoeken. De backoffices van de verschillende diensten die een vergunning uitgeven zal gecoördineerd en voor zover mogelijk geïntegreerd worden.

Minister Geoffrey Wever: “Een nieuw wettelijke kader en stevig structuur voor een nieuwe economie waarbij de ondernemers het vertrouwen en zekerheid kunnen hebben in concrete en transparante procedures”.

