Djadumingo CSB a sera e torneo 70 aña CSB

ku e sigiente weganan:

1200 hrs : Sta Rosa Angels vs Fenix

14:00 hrs The New Radiator vs Chonchies

16:00 hrs Treasure vs Nos Goso

18:00 hrs Dream Team vs Suffisant Eagels

20:00 hrs Pichingolo vs Sta Rosa / Fenix

Nos ta spera tur fanatiko bin presensia e weganan na Post 6

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype