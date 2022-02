MUDANSA SERVISIO DI SKOLNAN PÚBLIKO / VERHUIZING DIENST OPENBARE SCHOLEN

MINISTERIO KONSERNÍ ENSEÑANSA, SIENSIA, KULTURA & DEPORTE MUDANSA SERVISIO DI SKOLNAN PÚBLIKO

WILLEMSTAD – Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte ta anunsiá na públiko ku Servisio di Skolnan Públiko (DOS) ta muda pa un lokalidat nobo na Oranjestraat #7, kaminda antes tabata e edifisio di Oranjeschool.

Durante e periodo di djaluna, 21 febrüari te ku djaluna, 28 febrüari 2022 Servisio di Skolnan Públiko no ta alkansabel telefonikamente. Pa kaso di urgensia por manda un koreo elektróniko na info@dos.edu.cw.

Entrante djamars, 1 di mart 2022, Servisio di Skolnan Públiko ta alkansabel atrobe telefonikamente via 466 6111 i operashonal na e lokalidat nobo.

Un diskulpa pa kualke inkumbiniensia.

GERELATEERDE MINISTERIES ONDERWIJS, WETENSCHAP, CULTUUR & SPORT VERHUIZING DIENST OPENBARE SCHOLEN

Willemstad – Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) informeert aan het publiek dat de Dienst Openbare Scholen gaat verhuizen naar hun nieuwe lokaliteit te Oranjestraat #7, voormalig gebouw van Oranjeschool.

In de periode van maandag 21 februari tot en met maandag 28 februari 2022, is de Dienst Openbare Scholen niet telefonisch bereikbaar. Voor urgente gevallen kunt u contact opnemen via e-mail info@dos.edu.cw.

Vanaf dinsdag, 1 maart 2022, is de Dienst Openbare Scholen weer telefonisch bereikbaar via 466 6111 en ook operationeel op de nieuwe locatie.

Onze excuses voor het mogelijke ongemak.

