TPK ku bista riba estilo nobo di supervisá i kódigo nobo ku banko sentral ke introdusí





Semper ta bon pa adaptá. TPK no ta kontra adaptashon. Ta bon pa parlamento tambe hasi meskos ku nos leinan.

Den un publikashon Trabou pa Kòrsou TPK a tuma nota ku CBCS ta referí na e krísis mundial di 2008, pero tambe mas serka di kas aki e mega kaso di Ennia. Pa Trabou pa Kòrsou TPK e pregunta ta: E kódigo aktual no tabata sufisiente pa evitá e situashon di Ennia? Òf ta e hendenan ku tabata okupó e funshonnan no tabata kapas? Òf e hendenan a keda sin hasi nan trabou pa evitá e kaso Ennia? Kua tabata e motibu? Pa asina kue e toro na su kachu i no uza e kaso aki pa DOMINA tur kos den institutonan finansiero.



Paso ta fresku den nos memoria kon den e dokumentunan den ‘landspakket’ tabatin skibí ku práktikamente ta tur kos mester hasi den konkordansia ku ‘De Nederlandsche Bank’.

Trabou pa Kòrsou TPK ke sa di minister di finansa si ta esaki a keda e plan ketu bai.

Nos a kustumbra ku ta kue un kaso, hasi’e un ‘issue’ i kue e kaso aki use pa supuestamente hasi adaptashon pa evitá ku eror ta ripití. Anto mei mei di e adaptashon pa pasa nos ‘fastball’ pa dominá.

Pesei Trabou pa Ķòrsou a manda un karta pa minister di finansa pa pueblo tambe risibí informashon di e motibu i proseso di e kódigo nobo aki ku banko sentral ke bini ku ne. Pa TPK transparensia i partisipashon di tur instituto finansiero ku e kódigo nobo aki ta bai konta p’e, ta un mester.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype