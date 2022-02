Zr.Ms. Friesland onderschept 224 kilogram drugs

Het Nederlandse marineschip Zr.Ms. Friesland dat op dit moment voor kustwachttaken in het

Caribisch gebied wordt ingezet, heeft in de vroege ochtend van 20 februari een drugstransport

onderschept ten zuiden van Curaçao.

De zogeheten go-fast werd ontdekt door de Kustwacht op een bekende smokkelroute, waarna

de Friesland geactiveerd werd. Met de snelle onderscheppingsboot, de FRISC, met aan boord

het Nederlandse Boardingteam werd de go-fast achterhaald. Na waarschuwingsschoten

besloten de opvarenden de pakketten drugs over boord te zetten. De pakketten werden uit het

water gehaald en aan boord van de FRISC genomen om later over te dragen aan de

kustwachtpatrouilleboten. De drie opvarenden wisten te ontkomen. De drugs is uit zee opgevist

en in beslag genomen.

Zr.Ms. Friesland is sinds januari 2022 als stationsschip Caribisch gebied actief in de regio en

wisselt counterdrugsoperaties af met het ondersteunen van de Kustwacht Caribisch gebied.

