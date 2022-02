CHATA organiseert Cultuur, Cultureel erfgoed en Kunst Taskforce

Activiteiten rondom 25-jarig UNESCO jubileum Curaçao

Willemstad, 23 februari 2022 – CHATA heeft afgelopen donderdag de eerste bijeenkomst van dit jaar georganiseerd, namelijk de: CHATA Cultuur, Cultureel erfgoed en Kunst taskforce. De bijeenkomst vond plaats in de tuin van CHATA lid, Landhuis Bloemhof, met presentaties van erfgoed deskundige Michael Newton, Raygen Zuiverloon, één van de initiatiefnemers van KayaKaya en Jennifer Gunsam van Landhuis Bloemhof.

De Managing Director van CHATA, Maria-Helena Seferina-Rojas heette iedereen welkom en benadrukte dat Curaçao veel te bieden heeft op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed en kunst en dat dit ‘unique selling point’ nog meer tot z’n recht zou moeten komen bij de marketing uitingen van Curaçao. Vervolgens gaf eigenaar van Boutique Hotel Villa Tokara en bestuurslid van CHATA, Arriën Lekkerkerker, een introductie over de unieke positie van Willemstad als UNESCO World Heritage site en het belang van cultuur, cultureel erfgoed en kunst voor onze toeristische sector.

De eerste spreker Micheal Newton vertelde dat in 2020 de website curacaomonuments.org geheel is vernieuwd. Alle monumenten van Curaçao staan hierop. De website biedt een schat aan informatie over ons cultureel erfgoed, inclusief veel interessante achtergrond. Om de informatie en geschiedenis van de gebouwen toegankelijker te maken is het initiatief genomen QR-codes te laten maken die in de toekomst op de monumenten komen te hangen. Een bezoeker kan straks door het scannen van de code alle informatie en historie van het monument terugvinden. Verder vertelde de heer Newton dat erop 25 en 26 april 2022 een Symposium gehouden zal worden door het Ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en de Monumentenraad over onder meer de instelling van een erfgoedbureau en City Management zoals ook één van de verwachtingen is van UNESCO.

Hierna gaf Raygen Zuiverloon van KayaKaya een kijkje in de keuken bij het tot stand komen van dit bijzondere project. KayaKaya is een festival in hartje Otrobanda, met en door buurtbewoners. Doel is het laten opbloeien van de buurt op elk vlak. De positieve boodschap van het project veroverde de harten van de bewoners en de organisatie is erg blij, dankbaar en trots tot wat het evenement vandaag de dag is geworden. De heer Zuiverluin deelde ook zijn visie over de ontwikkelingen in Punda, voor het gebied rond het Plaza Hotel gecoördineerd door het Algemeen Pensioenfonds Curacao. Dit initiatief zal volgens hem gaan fungeren als katalysator voor culturele ontwikkelingen. Verder gaf de heer Zuiverloon aan dat het goed zou zijn om activiteiten te organiseren rondom het 25e UNESCO jubileum. Al deze ideeën en meer zijn opgenomen in het “Pact voor Punda”. De aanwezige deelnemers waren het allen eens om te focussen op deze jubileumviering en daarmee aandacht te vragen voor wat Curaçao op dit gebied allemaal te bieden heeft.

Ter afsluiting van de ochtend, gaf mevrouw Jennifer Gunsam van Landhuis Bloemhof een kort overzicht van de online promotie van Curaçao in het kader van cultuur, cultureel erfgoed en kunst. Volgens mevrouw Gunsam is er ruimte voor verbetering op dit gebied. De potentiele toerist zou online al moeten kunnen voelen hoe ‘vibrant’ Curaçao op cultureel vlak is. Ze haalde voorbeelden aan voor hoe de versterking van deze promotie eruit zou kunnen zien.

Tot slot, zijn de deelnemers van de sessie tot de conclusie gekomen dat zij zich gaan inspannen om een concreet actieplan op te stellen om meer aandacht te geven aan- en informatie te verstrekken over de unieke elementen en de variatie die Curaçao op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed en kunst te bieden heeft. De viering van Willemstad 25 jaar UNESCO World Heritage site biedt hierbij de kapstok. Doel is dat alle Curaçaoënaars zich meer bewust worden van de culturele waarde en diversiteit van Curaçao en trots erop zijn dat iedere toerist die ons eiland bezoekt, ziet, voelt en hoort dat Curaçao veel meer is dan alleen zon, zee en strand.

