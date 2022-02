Trash 2 Cash: E promesa cu nos ta sera cu e siguiente generacionnan.

Minister Ursell Arends a anuncia kico ta “Trash 2 Cash” Waste Management Solutions durante rueda di prensa 22.2.22, un fecha cu lo bai den historia unda nos ta haci un promesa cu nos generacionnan di futuro pa haci todo por todo pa Aruba tin su propio economia circular aki 10 aña.

Di parti di gobierno ta importante pa stimula mas negoshi pa explora e balor cu e materialnan procesa di reciclahe por tin, pa asina tambe mas por participa na e solucionnan grandi den Aruba su maneho di desperdicio. Prome cu reenforsa legislacion, mester crea e fundeshi solido den comunidad caminda tin infrastructura – diferente organisacionnan – pa procesa tur e diferente tiponan di desperdicio.

Durante e simannan binidero por haci un “pitch” caminda cada individual of organisacion por comparti nan idea di con pa yuda reduci of cambia e destino di nos desperdicio via un video cortico na e website http://www.trashtocasharuba.org.

Aki un luna, dia 22 di maart durante “Trash to Cash” Waste Management Solutions su forum lo presenta e finalistanan di esnan cu a upload nan idea. Durante e forum lo haya e oportunidad pa pitch nan idea completo na un panel.

Asina aki Minister Ursell Arends kier pa hunto cu tur esnan cu tin un idea pa procesa of traha cu material procesa, nan cuminsa cu e actividadnan aki mas pronto posibel.

Minister Arends a splica cu unabes tin partnernan den comunidad cu ta haci e trabou di procesamento, lo continua na proximo fase den e maneho nobo di desperdicio: legislacion manera un “Waste Policy” cu ta bai reenforsa tur esfuerso den maneho di desperdicio.

Bishita http://www.trashtocasharuba.org pa haya sa mas kico ta rekeri pa asina bo tambe por pitch bo idea!

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype