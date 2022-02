Willemstad, 22 februari 2022

‘Diktado di Papiamentu’

Op maandag 21 februari, Dia Internashonal di Idioma, de Internationale Dag van de Moedertaal, organiseerde de Algemene Faculteit van de UoC voor de vijftiende keer het Nationaal Dictee Papiamentu in de Aula van de UoC. Het werd ook dit keer weer een gezellige en aangename avond. De participanten waren zeer gemotiveerd en bij het bespreken van het dictee, was er veel discussie over de schrijfwijze van bepaalde woorden. De interactie met de jury, was voor sommigen leerzaam en verhelderend. De meeste kandidaten hadden zich vooraf ingeschreven en konden na registratie om 19.30 uur de zaal in. De avond startte precies om 8 uur met een warm welkom van de MC, mevrouw Muriël Meyer MEd. In een korte inleiding die daarop volgde, gaf de voorzitter van de jury prof. dr. Ronnie Severing uitleg over de regels die voor het dictee zouden gelden. De secretaris van de jury was drs. Ithel Brute. Het derde jurylid was mevrouw drs. Ange Jessurun. Mevrouw drs. Adriënne Fernandes, decaan van de Algemene Faculteit was ook aanwezig en was ook een van de participanten. Mevrouw Muriël Meyer was niet alleen MC, maar was ook degene die het dictee voorlas.

Het dictee van 300 woorden, had als titel Periodo difísil, ku vários ola di kontagio. De titel bleek verband te houden met de COVID-pandemie, die de wereld, dus ook Curaçao al lange tijd in de greep houdt. Het was een pittige tekst waarin de meeste moeilijkheden van de spelling van het Papiamentu aan de orde kwamen. Ongeacht het aantal fouten vinden de meeste deelnemers het gezamenlijk bespreken van de moeilijkheden altijd het mooiste deel van de avond. Het is leerzaam en je kunt op hoog niveau en scherp de spellingsregels van het Papiamentu bespreken. De zaal stelde bij de bespreking van het dictee bijvoorbeeld aan de orde of Corona met een “K” geschreven moest worden of met een “C”, en of het woord met een hoofdletter geschreven moest worden of niet. De kandidaten 50 in totaal, die schommelden in de leeftijd van 40 jaar tot 88 jaar, maakten een gemiddelde van 13 fouten (Vrouwen: gemiddeld 12.8 fouten; Mannen: gemiddeld 13.7 fouten). Er waren 2 kandidaten met 0 fouten, en 4 met 1 fout. De volgorde van de winnaars en de prijzen werden om die reden door het lot bepaald. De winnaars van dit jaar zijn:

0 fouten mw. Anshayra Chirino 0 fouten mw. Marilu Janga 1 fouten mw. Winette Jansen 1 fouten dhr. Nethiën Eusenia 1 fouten mw. Sharlien Mauricia-Martine 1 fouten dhr. Anthony de Jezus

Foto 1 (zie bijlage)

Op de foto van links naar rechts met de prijzen (in de vorm van boeken) in de hand met de juryleden, Muriël Meyer, lezer van het dictee, Ronald Severing, voorzitter van de jury, Sharlien Mauricia-Martine, Nethiën Eusenia, Winette Jansen, Marilu Janga, Anshayra Chirino, Ithel Brute, secretaris van de jury en Ange Jessurun, jurylid.

