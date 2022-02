Minister Geoffrey Wever: E “shift” di participacion den economia informal pa economia formal mester wordo stimula

Departamento di Asunto Economico, Comercio y Industria (DEACI) a haci un investigacion riba economia informal, tambe yama “shadow economy” na Aruba. Esaki ta e prome biaha cu e grandura di economia informal ta wordo estima na Aruba a base di calculacionnan haci. E investigacion a wordo haci door di un specialista renombra internacionalmente den area di economia informal, Professor Doctor Friedrich Schneider hunto cu specialista local drs. Jason Lejuez, funcionario di maneho di e seccion di maneho economico y investigacion (Economisch Beleid en Onderzoek) di DEACI. Professor Schneider a publica extensivamente den revistanan economico cientifico y a traha como consultant den diferente organisacion, manera entre otro, Comision di Union Europeo di Brussels, Fondo Monetario Internacional (IMF) y World Bank.

Siman pasa 16 februari, e resultadonan di e investigacion a wordo presenta na Minister Geoffrey Wever. E economia informal a wordo estima a base di calculacionnan haci pa e periodo di 1991 te cu 2021. E averahe di e grandura di economia informal pa e periodo 1991 te cu 2019 ta ekivalente na 18.8% di e Producto Interno Bruto (GDP). Pa e periodo 1991 te cu 2020 e averahe di e grandura di economia informal ta ekivalente na 19.7% di e GDP. E resultado averahe den cual aña 2020 ta inclui, ta mas halto door di e golpe na e sector turistico causa door di e pandemia di COVID-19. Banda di e rapport di e investigacion haci, tin un rapport cu recomendacionnan pa maneho. Un prome paso concreto ta forma un comision multi-departamental bou guia di DEACI pa yega na un plan concreto pa reduci economia informal na Aruba.

Minister Geoffrey Wever: “Un porcentahe averahe di 19.7% pa e periodo di 1991-2020 ta halto. E investigacion tin recomendacionnan interesante pa gobierno di Aruba combati e fenomeno di economia informal door di percura cu e sumanan cu ta yega awor den e sistema inoficial, yega den e sistema official unda gobierno por recauda impuesto”. “Personanan cu ta traha den economia informal no ta disfruta di proteccion di derechonan laboral y no tin tur ora e acceso adecuado na seguridad social”.

Minister Geoffrey Wever a wordo invita pa duna un discurso di apertura na e lectura di Professor Schneider duna na Universidad di Aruba pa un audiencia mas grandi diabierna 18 februari. E lectura aki a wordo organisa door di Universidad di Aruba den colaboracion cu Camara di Comercio y Industria Aruba (KvK), Aruba Trade and Industry Association (ATIA) y DEACI. Diamars 22 februari Professor Schneider a duna un presentacion na Ministerraad. Minister Geoffrey Wever: “No tin proteccion pa hendenan cu ta traha den economia informal, no tin proteccion pa e consumidor, tin “unfair competition” pa comerciantenan y gobierno di Aruba no ta ricibi e placa di impuesto necesario”. “Un metodo di procedemento integral ta necesario pa combati economia informal”.

Minister Geoffrey Wever: De shift van participatie in de informele economie naar de formele economie moet gestimuleerd worden

De Directie Economische Zaken, Handel en Industrie (DEZHI) heeft een onderzoek gedaan naar de informele economie, ook wel “shadow economy” genoemd, in Aruba. Het is voor het eerst dat in Aruba de grootte van de informele economie in kaart wordt gebracht. Het onderzoek is verricht door een internationaal gerenommeerd deskundige in informele economie, Professor Doctor Friedrich Schneider samen met lokale deskundige drs. Jason Lejuez, Beleidsmedewerker Economisch Beleid en Onderzoek van DEZHI. Professor Scheider heeft uitgebreid gepubliceerd in toonaangevende economische wetenschappelijke bladen en is consultant geweest voor diverse organisaties waaronder de Europese Unie Commissie van Brussels, het Internationaal Monetaire Fonds (IMF) en de Wereld Bank.

Vorige week woensdag 16 februari zijn de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan Minister Geoffrey Wever. De informele economie is geschat aan de hand van verrichtte calculaties voor de periode 1991 tot en met 2021. De gemiddelde grootte van de informele economie over de periode van 1991 tot en met 2019 is gelijk aan 18.8% van het Bruto Binnenlands Product (BBP). Over de periode 1991 tot en met 2020 is de gemiddelde grootte van de informele economie gelijk aan 19.7% van het BBP. Het gemiddelde resultaat waarbij jaar 2020 wordt inbegrepen is wat hoger vanwege de schok aan de toeristische sector als gevolg van de COVID-19 pandemie. Naast het onderzoeksrapport wordt in een policy paper aanbevelingen gedaan voor beleid. Een eerste concrete stap is het instellen van een multi-departementale commissie onder leiding van DEZHI om tot een concreet plan te komen voor het verlagen van de informele economie.

Minister Geoffrey Wever: “Een gemiddeld percentage van 19.7% voor de periode 1991-2020 is hoog. Het onderzoek bevat interessante aanbevelingen voor de overheid om het fenomeen van informele economie tegen te gaan door te zorgen dat de bedragen die nu in het inofficiële systeem terecht komen, in het legale systeem terecht komen waarbij de overheid die belastinggelden kan innen”. “Personen die in de informele economie werken genieten niet van de voordelen van bescherming van arbeidsrechten en hebben niet altijd adequate toegang tot sociale zekerheid”.

Op vrijdag 18 januari was Minister Geoffrey Wever uitgenodigd om een openingsspeech te geven voor de lezing die door Professor Schneider gegeven werd voor een breder publiek bij de Universiteit van Aruba. Deze lezing werd georganiseerd door de Universiteit van Aruba in samenwerking met Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba (KvK), Aruba Trade and Industry Association (ATIA) en DEZHI. Dinsdag 22 februari heeft Professor Schneider een presentatie gegeven aan de Ministerraad. Minister Geoffrey Wever: “Er is geen bescherming voor de mensen die werken in de informele economie, er is geen bescherming voor de consument, er is een oneerlijke concurrentie voor ondernemers en de overheid ontvangt niet de nodige belastinggelden”. “Een geïntegreerde aanpak om de informele economie tegen te gaan is nodig”.

