Entrega di pèrmit di konstrukshon na WEST END

Willemstad – Minister di Tráfiko, Transporte i Planifikashon Urbano, Charles Cooper, huntu ku Servisio pa Planifikashon Urbano (ROP) a hasi entrega di pèrmit di konstrukshon na señor Harish Rao pa rekonstrukshon di e teater di West end den Otrabanda. E lo ser destiná pa tienda i restorant.

West End ta situá den nos sentro di siudat na Otrabanda. Antes tabata teater alrededor di aña 1941 tabata wòrdu usa pa diferente aktividat kultural i tambe pa wak sine. Mirando ku nos sentro di siudat ta unu protehá dor di UNESCO, Proyekto “West End” ta bai bira un kompleho di dos piso ku ta akapará 1200m2 i ta destiná pa tienda i restorant. Esaki ta mantené su fachada original di teater West End, pero ku fasilidatnan moderno, S8 Architects ta esnan enkargá ku e diseño estilo Art-Deco.

Konstrukshon ta kontribuí outomátikamente na impulso ekonómiko i turístiko pa Kòrsou, e ta duna un impulso na ekonomia dor di kupo di trabou na momento di e konstrukshon i mantenshon. ALBO Caribbean a risibí e enkargo pa konstrukshon di e edifisio renobá di West End.

Minister Charles Cooper ta hopi kontentu ku e desaroyo aki, ya ku e ta ofresé pais un posishon mas atraktivo den nos sentro di siudat, tantu pa lokal i internashonal.

Pa informashon general por tuma kontakto ku ROP via e number +5999433-3200. Tambe por manda Whats app na number di telefòn +5999511-3874 òf por manda e-mail na info.rop@gobiernu.cw.

Willemstad – Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Ordening, Charles

Cooper, heeft samen met het Ruimtelijke Ordening en Planning (ROP) een

bouwvergunning afgegeven bij Westend, voor het construeren van een groot

project van het “nieuwe WestEnd” waar voorheen een groot monumentaal pand

stond genaamd ‘WEST END’.

Volgens het EOP behoort “West End” tot een gebied voor de commerciële en

toeristische sector. Het project “West End” zal een complex winkelunits en

horeca (restaurants en bars) worden. Westend zal specifiek ontwikkeld worden

om de economische activiteiten in Otrobanda bij Brionplein te verhogen,

waardoor het gebied hierbij ook aantrekkelijker, voor zowel de toeristen als

lokale bevolking van Curaçao.

De constructie zal per direct invloed hebben op de economische impuls en

het toerisme voor Curaçao, het zal een boost geven aan de economie door de

nieuwe mogelijkheden tijdens de constructie en het onderhouden en

exploitatie hiervan.

Het lokale architecten bureau S8 Architects is erin geslaagd om het ontwerp

op basis van het oorspronkelijke gebouw in Art-Deco stijl in een moderne

variant vorm te geven.

ALBO Caribbean is reeds aangetrokken voor de bouwkundige werkzaamheden.

Minister Charles Cooper is zeer tevreden met dit project, aangezien het

project “West End” Curaçao diverse aantrekkelijke mogelijkheden aanbiedt,

zowel voor het centrum van de stad als voor de overige Caribische eilanden.

