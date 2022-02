A REDUSÍ ISOLASHON NA SINKU DIA ORA HENDE NO TIN KEHO MAS

Kralendijk Bonaire Hendenan ku ta kontagiá ku e vírùs di corona i tabatin keho, por sali for di isolashon despues di sinku dia si e di sinku dia minimalmente 24 ora nan no tin keho mas. Ta bai pa kehonan manera kentura, tosamentu , doló di garganta, benout, fèrkout. Un persona ku despues di kontagio no a haña keho, por sali for di isolashon sinku dia despues di un resultado positivo di e tèst antígeno òf tèst di PCR. Personanan ku tin keho ainda, mester keda maksimalmente 10 dia den isolashon. Trahadónan di Salubridat Públiko ta yama tur hende ku ta den isolashon e di sinku dia di nan isolashon pa mira si nan por sali for di isolashon.

Personanan ku despues di sinku dia por sali for di isolashon, pa sinku dia despues mester tene nan mes si na reglanan básiko i na e siguiente reglanan. Nan mester evitá mas tantu posibel kontakto ku hendenan ku un salú vulnerabel. Pa hendenan di 13 aña i mas bieu, e konseho ta pa bisti un tapaboka paden i tambe pafó si no ta posibel pa tene 1,5 meter di distansia. E konseho ta tambe pa regularmente laba man bon i tene kas limpi.

Hendenan ku mester keda mas ku sinku dia den isolashon, mas tantu posibel mester tene minimalmente 1,5 meter di distansia for di otronan den mesun kas. Tambe nan mester sigui e reglanan di isolashon ku nan ta haña di Salubridat Públiko.

Bo tin keho? Keda kas i yama 0800 0800 pa traha un sita pa tèst. Bo por hasi un tèst propio na kas tambe. Si e resultado ta positivo, bo mester traha un sita na e kaya di tèst di Salubridat Públiko pa ta sigur si bo ta kontagiá òf nò.

Bo no a pasa e agua di buster ainda? Djasabra di 09:00 – 14:00 bo por pasa e angua di buster sin sita na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.