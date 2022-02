Minister President Evelyn Wever-Croes:

Minister President ta contesta Fraccion di AVP den Parlamento:

MINISTER DANGUI ODUBER NO TA BOU INVESTIGACION

Diamars ultimo Parlamentario Gerlien Croes y otronan di Fraccion di AVP a cuestiona Minister President di no a informa Parlamento di un supuesto investigacion di Ministerio Publico contra Minister Dangui Oduber. Nan a hasta manda un carta haciendo e pregunta ey, insinuando cu Minister Oduber mester wordo investiga, y mes momento nan a conclui cu Minister President tambe ta culpabel pasobra e no a informa Parlamento cu Minister Oduber supuestamente ta wordo investiga den e caso di falsificacion di e certificadonan di vacunacion.

Minister President mesora a tuma contacto cu Ministerio Publico pa sa si tin Minister bou investigacion den e caso di falsificacion di certificadonan di vacunacion, cu a confirma cu Minister Dangui Oduber no ta bou investigacion. Mesora Minister President a contesta Parlamentario Gerlien Croes y otronan di Fraccion di AVP den un carta fecha 24 di februari 2022.

Mas aleu Minister President a informa e Fraccion di AVP cu Ministerio Publico a confirma cu e investigacion ta contra algun ex contractant cu tabata traha na DVG. E investigacion ta den man di Landsrecherche riba instruccion di Procurador General. Ta importante pa bolbe menciona cu esnan cu a paga pa e certificadonan falsifica tambe ta cometiendo algo ilegal, y por haya nan mes den hopi problema. E investigacion ta andando ainda, y recientemente tabata tin mas detencion. For di e investigacion ta mustra cu ta algun certificado “tientallen” a wordo falsifica y no centenaris ni miles manera e Fraccion di AVP ta sugeri.

E Fraccion di AVP a cuestiona Minister President cu lo no a informa Parlamento y a referi na articulonan 16, 13 y 2 di e ley di Integridad. Den un carta hopi elabora, Minister President a splica cada un di e articulonan ey pa mustra cu (1) nan no ta aplicable den e caso aki, y (2) cu e no a comete ningun falta cu Parlamento pasobra simplemente e minister no ta bou investigacion.

Minister President a finalisa e carta bisando cu Gabinete Wever-Croes 2 ta para pa Integridad. Gabinete Wever-Croes ta rechasa cualquier forma di corupcion y ta atende cu esaki cu man duro. Den esaki Gabinete Wever-Croes kier duna e bon ehempel. Lo ta un bon señal si e Fraccion di AVP tambe duna e ehempel aki y demostra cu acto y cu palabra cu AVP ta rechasa corupcion. Pasobra tanten cu nan ta sostene nan colega Benny Sevinger, Parlamentario y sospechoso den un di e casonan mas serio di corupcion na Aruba, nan ta atacha e integridad di henter Parlamento y ta daña e imagen di pais Aruba.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype