Diputado Thielman ta traspasá funshon di TAO na Union Oropeo pa gezaghèber

E último añanan e diputado a ehersé e funshon akí, ku ta enserá kordinashon di proyektonan finanshá dor di Union Oropeo den kuadro di desaroyo sostenibel. Durante e periodo di gobernashon aki a finalisá diferente proyekto i tambe a kontinuá òf kuminsá ku vários otro proyekto. Ta trata aki di proyektonan ku ta keda finanshá for di e asina yamá “European Development Fund” (EDF), “Multiannual Indicative Programme” (MIP) i e “Resilience, Sustainable Energy and Marine Biodiversity Programme” (RESEMBID) pa e teritorionan ultramar di Union Oropeo, na kuá Bonaire tambe ta pertenesé.

Na e momentu akí tin 6 proyekto di tamayo andando, entre otro e di 10 EDF i e MIP ku tur dos ta kontribuí na e sistema di kloaka di Boneiru. Banda di esei e di 11 EDF ta andando ku ta enfoká riba hubentut. Den e programa di RESEMBID (resiliensia, energia sostenibel i biodiversidat marino) tambe tin vários proyekto andando, kaminda den e periodo benidero ku tur probabilidat tantu STINAPA komo ofisina di turismo TCB lo haña sosten finansiero prosedente di e programa akí.

Den e programa di RESEMBID Boneiru a hasi tambe e “Post Disaster Need Assessment” (evaluashon di nesesidat despues di kalamidat) pa midi e impakto sosial ekonómiko di COVID riba nos komunidat. A ehekutá e proyekto akí den koperashon ku Banko Mundial i e Programa Mundial di Alimento. Ta usa e rapòrt entre otro den kòmbersashonnan ku Hulanda, pa demonstrá ki impakto e krísis di COVID tin riba Boneiru. Por haña e rapòrt riba wèpsait di Entidat Públiko Boneiru. Finalmente tin vários otro programa ta kana kaminda ‘stakeholder’ nan di nos isla ta enbolbí.

E eskoho pa hasi gezaghèber e TAO ta ku bista riba kontinuidat i pa strukturá riba termino largu Boneiru su relashonnan internashonal.

Segun diputado Hennyson Thielman: ‘Ta hopi bunita pa por representá Boneiru na Union Oropeo. Sinembargo na mi opinion ta importante awó pa garantisá kontinuidat riba termino largu, pa duna Boneiru e atenshon ku e meresé. Awó ku nos ta saliendo for di e krísis di COVID, mester sigurá ku Boneiru por tin un futuro mas bunita, mas mihó, mas sostenibel i ku mas resiliensia. Mi ta agradesido na gezaghèber ku e ke tuma e funshon akí i mi tin tur konfiansa ku e sa di representá Boneiru fuertemente na Union Oropeo’.

Op dit moment lopen er een 6-tal grotere projecten, waaronder het 10e EDF en het MIP, wat allebei bijdraagt aan het rioleringssysteem van Bonaire. Daarnaast loopt het 11e EDF wat zich richt op de jeugd. Ook lopen er binnen het RESEMBID-programma diverse projecten, waarbij zowel natuurorganisatie STINAPA als de Tourism Corporation Bonaire (TCB) naar alle waarschijnlijkheid aankomende periode financiële ondersteuning zullen krijgen vanuit dit programma.

Binnen dit RESEMBID-programma heeft Bonaire ook de Post Disaster Needs Assessment gemaakt om de sociaal- economische impact van COVID op de gemeenschap te meten. Dit project is in samenwerking met

de Wereldbank en het Wereld Voedsel Programma opgezet. Het rapport wordt onder andere gebruikt in gesprekken met Nederland om de impact van COVID op Bonaire zichtbaar te maken. Het rapport is te vinden op de website van het OLB. Tot slot lopen er diverse andere programma’s waarbij stakeholders van het eiland betrokken zijn.

De keuze om de gezaghebber de TAO te maken is met het oog op continuïteit en het voor de lange termijn inrichten van internationale betrekkingen voor Bonaire.

Gedeputeerde Hennyson Thielman: “Het is heel mooi om Bonaire te mogen vertegenwoordigen bij de Europese Unie. Echter is het mijns inziens belangrijk om de continuïteit voor langere termijn te borgen om Bonaire de aandacht te geven die het verdient. Nu we uit de COVID-crisis komen, is dit zeker van belang om Bonaire mooier, beter, meer duurzaam en met meer veerkracht de toekomst in te laten gaan. Ik ben de gezaghebber dankbaar dat hij deze functie over wil nemen en heb er alle vertrouwen in dat hij Bonaire sterk weet te vertegenwoordigen bij de Europese Unie”.