MINISTERIO KONSERNÍ ASUNTUNAN GENERAL I PROMÉ MINISTER GOBIÈRNU DI KÒRSOU TIN ATENSHON PA POSIBEL EFEKTONAN DI E DESAROYONAN ENTRE RUSIA I UKRAÍNA

Promé Minister Gilmar Pisas den deliberashon pa analisá e situashon mas di aserka

Willemstad – E desaroyonan ku ta tumando lugá entre Rusia i Ukraína durante e último simannan, sigur tin efekto direkto i indirekto riba diferente otro pais. Konsiderando esaki, Gobièrnu di Kòrsou tambe na su turno a tuma pasonan pa por analisá e situashon mas di aserka i lo sigui pone atenshon kontinuamente riba e posibel efektonan ku e situashon akí por trese pa Kòrsou.

Den e siman tras di lomba, Promé Minister Gilmar Pisas a tene diferente reunion ku instansia i outoridatnan ku konosementu di e materia pa asina ampliamente analisá e situashon di tur ángulo i tuma pasonan na tempu si esaki ta nesesario.

Djabièrnè último, 4 di mart, promé minister a bolbe reuní ku representantenan di Defensa/Marina Real, Direktorado di Kontròl di Riesgo i Maneho pa Kalamidat (DRR), Veiligheidsdienst Curacao (VDC), Direktorado di Relashonnan Eksterior (DBB), Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC), Interpol, Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO), Direktorado di Komunikashon i Informashon (C&V) i konseheronan di Promé Minister.

For di e reunion akí a konkluí ku na e momentunan akí Kòrsou por ta trankil i ku no tin motibu pa drenta pániko i òf tuma ningun tipo di medida al respekto. Pa loke ta trata ehersisionan militar ku normalmente sa tuma lugá den nos áreanan, Gobièrnu di Kòrsou ke reiterá ku esakinan no a keda eskalá na niun momento. Meimei di situashonnan manera esaki ta keda importante pa, apesar ku e desaroyonan andando no tin efektonan direkto pa Kòrsou, nos komunidat por sigui mantené su mes bon informá.

Gobièrnu di Kòrsou ta bai sigui monitoreá e situashon hopi di aserka i lo sigui tene kontakto regularmente ku tur instansia i/òf personanan konserní. Den e trayekto akí, Gobièrnu lo sòru pa sigui tene nos komunidat tambe informá kontinuamente. Pronto, Gobièrnu lo kompartí informashon mas amplio i profundo entre otro riba e tópiko di sanshonnan ku resientemente a keda imponé riba Rusia i dikon Kòrsou tambe outomátikamente mester forma parti na esaki. Tambe, lo informá komunidat tokante e efektonan ekonómiko ku e situashon entre Rusia i Ukraína ta okashoná pa mundu i kiko esaki lo bai nifiká pa Kòrsou.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype