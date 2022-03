Di 19 Konferensia di Liderazgo Femenino na Kòrsou

Tokante di Hende Muhé i Identidat di Género



Willemstad – E di 19 Konferensia Anual di Liderazgo Femenino na Kòrsou “About Women and Gender Identity” ta tuma lugá dianan 28 i 29 di mei 2022, tantu físikamente komo virtual na Kòrsou.

3 oradó lo kompartí riba promé dia nan opinion di kon ta komprondé i mira género den e tempu moderno aki.

Informashon di hendenan ku ta sufri i ta biba den isolashon pa motibu di identifikashon di nan género ta nesesario di keda komparti pa haña mihó komprenshon di loke ta biba den komunidatnan rònt mundu.

E di 19 konferensia Anual di Liderazgo Femenino ta importante pa e hende muhé ku ta kombinando trabou famia i bida en general; e hende muhé ambisioso ku ke hasi un gran karera; doñonan di empresa, esnan enkargá ku rekurso humano; tur hende interesá den sa balor di hende muhé den organisashonnan. Kada partisipante mester bandoná e konferensia ku informashon di balor, ku kurashi i empoderá, sabiendo ku hende ta komprondé i ku e mes ta komprondé su mes.



Énfasis durante di e konferensia ta pa krese amistat di balor, kre konekshon i pa empoderá tur partisipante.

E di 19 konferensia ta sigui konferensianan na 2021 Female Leaders Leading by Example, 2020 Stories of Female Leaders, 2019 Success and Female Leadership, 2018 Strength and Female Leadership; 2017 About Legacy and Female Leadership; 2016 About Women and Spirituality; 2015 About Female Leadership and Sensuality; 2014 About Women Evaluating; 2013 About Women and Vision; 2012 About Women and Influence; 2011 About Women and Creativity; 2010 About Women and Control; 2009 About Women and Opportunity; 2008 About Women and Health; 2007 About Women and Power; 2006 About Women and Image; 2005 About Women and Money i na 2004 About Women and Work.

Outstanding Woman

E aña aki tambe lo rekonosé un Muhé Ekselente kende ta un muhé ehemplar di den Karibe, ta riba 60 aña di edat i durante di su bida profeshonal el a hasi algu ku ta benefisiá hende muhé.

Tambe lo tin atenshon i rekonosementu pa un hóben ehemplar ku perspektiva ku lo haña e ‘Margaret Star’.

Siguiendo resolushonnan di konferensianan anterior lo duna atenshon e aña aki tambe na loke ta hasi muhénan profeshonal fuerte i eksitoso.



Por bishitá riba facebook ‘About Female Leadership’ i por djòin tambe einan ‘Female Leadership’.

Pa registrashon i mas informashon por tuma kontakto na aboutfemaleleadership@gmail.com.

19th Annual Female Leadership Conference in Curaçao

About Women and Gender Identity



Willemstad – The 19th Annual Female Leadership Conference in Curaçao “ About Women and Gender Identity” will take place on May 28 and 29, 2022, both physical and virtual in Curaçao.

3 keynote speakers will share on the first day their opinion on how gender is understood and looked upon in these times.

Information on how many people are suffering and living in isolation because of gender identity is necessary to be shared to get a bigger understanding of what is living in our communities all over the world.

This 19th Annual Female Leadership Conference is important for the woman combining work, family and life in general; the young ambitious female student aiming to have a successful career; business owners, HR’s, everyone interested in knowing the value of females in organizations. Each participant must leave the conference with valuable information, encouraged and empowered, knowing that he/she is at least understood and to understand herself.



Focus during the conference will be on building valuable relationships, create connections, and to empower participants male and female.

This 19th consecutive conference since 2004 follows the conferences in 2021 Female Leaders Leading by Example, 2020 Stories of Female Leaders, 2019 Success and Female Leadership, 2018 Strength and Female Leadership; 2017 About Legacy and Female Leadership; 2016 About Women and Spirituality; 2015 About Female Leadership and Sensuality; 2014 About Women Evaluating; 2013 About Women and Vision; 2012 About Women and Influence; 2011 About Women and Creativity; 2010 About Women and Control; 2009 About Women and Opportunity; 2008 About Women and Health; 2007 About Women and Power; 2006 About Women and Image; 2005 About Women and Money and in 2004 About Women and Work.

Outstanding Woman

There will be this year again the recognition of an Outstanding Woman, a role model from the Caribbean, older than 60 years and who during her professional life did what benefitted other women.

There also will be the recognition of a promising young person with the Margaret Star.

Following resolutions during the past conferences attention will be given again during this 19th conference on what makes professional women strong and successful.



Please visit us on facebook: ‘About Female Leadership’ and feel free to join ‘Female Leadership’.

For registration and more information please contact aboutfemaleleadership@gmail.com.

19e jaarlijkse vrouwelijke leiderschapsconferentie in Curaçao

Over vrouwen en genderidentiteit

Willemstad – De 19e jaarlijkse vrouwelijke leiderschapsconferentie in Curaçao “Women and Gender Identity” vindt plaats op 28 en 29 mei 2022, zowel fysiek als virtueel in Curaçao.

3 sprekers delen op de eerste dag hun mening over hoe gender wordt begrepen en bekeken in deze tijden.

Informatie over hoeveel mensen lijden en in isolatie leven vanwege genderidentiteit moet worden gedeeld om een groter begrip te krijgen van wat in onze gemeenschappen en over de hele wereld leeft.

Deze 19e jaarlijkse vrouwelijke leiderschapsconferentie is belangrijk voor de vrouw die werk, familie en leven in het algemeen combineert; de jonge ambitieuze vrouwelijke student die een succesvolle carrière wilt maken; Bedrijfseigenaren, HR’s, iedereen die geïnteresseerd is in het kennen van de waarde van vrouwen in organisaties. Elke deelnemer moet de conferentie verlaten met waardevolle informatie, aangemoedigd en gemotiveerd, wetende dat hij / zij op zijn minst wordt begrepen en om zichzelf te begrijpen.

Focus tijdens de conferentie zal zijn om waardevolle relaties te bouwen, verbindingen te creëren en om deelnemers, mannelijk en vrouwelijk te versterken.

Deze 19e conferentie sinds 2004 volgt de conferenties in 2021 Female Leaders Leading By Example, 2020 Stories Of Female Leaders, 2019 Success And Female Leadership, 2018 Strength And Female Leadership, 2017 About Legacy And Female Leadership, 2016 About Women And Spirituality, 2015 About Female Leadership And Sensuality, 2014 About Women Evaluating, 2013 About Women And Vision, 2012 About Women And Influence, 2011 About Women And Creativity, 2010 About Women And Control, 2009 About Women And Opportunity, 2008 About Women And Health, 2007 About Women And Power, 2006 About Women And Image, 2005 About Women And Money, 2004 About Women And Work.

Outstanding Woman

Er zal dit jaar opnieuw erkenning zijn van een Outsanding Woman, een rolmodel uit het Caribisch gebied, ouder dan 60 jaar en die tijdens haar professionele leven deed wat andere vrouwen heeft bevoordeeld.

Tevens is er de Margaret Star voor een veelbelovend jonge persoon.

Gezien de resoluties tijdens de eerdere conferenties zal opnieuw aandacht worden gewijd tijdens deze 19e conferentie aan wat professionele vrouwen sterk en succesvol maakt.

Bezoek ons op Facebook: ‘About Female Leadership’ en ook ‘Female Leadership’.

Neem voor registratie en meer informatie contact op met aboutfemaleleadership@gmail.com.

Be part of the 19th Annual Female Leadership Conference in Curaçao (since 2004): May 28 & 29, 2022

More info and registration: aboutfemaleleadership@gmail.com

Follow us on facebook: About Female Leadership

