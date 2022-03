Minister Larmonie-Cecilia na komunidat:”Kibra ku prehuisio i kosechá fruta mañan”

Uniendo su mes ku e tema di dia internashonal di hende muhé

Willemstad – Ku su orígen internashonal, Kòrsou tambe ta konmemorá, paso aki

tambe e hende muhé a lucha kontra abusu, kontra maltrato, kontra diskriminashon i

pa rekonosementu, rèspèt, igualdat i derecho pa e tin un bida digno. Su lucha ta

sigui.

Dia internashonal di hende muhé a sali for di e movementu laboral den Estadonan

Uní i awe ta un evento konmemorativo anual rekonosé pa Nashonnan Uni. E simia a

keda plantá na kuminsamentu di 1900 na momentu ku 15 mil hende muhé a marcha

den kayanan di New York eksigiendo oranan di trabou mas kòrtiku, mihó pago i

derecho di voto. Tabata e partido sosialista di Merka ku a deklará e promé dia

Nashonal di hende muhé.

Na Kòrsou e lucha di nos damanan a manifestá su mes primordialmente bou di

dosentenan femenino, ku no tabata risibí pago igual ku e dosente maskulino. Nan no

tabatin derecho di tin propiedat própio i tabata víktima di diskriminashon laboral,

alegando ku nan no por a ehersé sierto funshonnan.

Den transkurso di tempu nos damanan na Kòrsou a risibí derecho i trato igual den

lei pero tambe nan a kuminsá risibí e rèspèt ku tur hende muhé meresé. Ainda tin

asuntu pa mehorá. Mucha, mayor i nos hòmbernan no mester lubidá ku nos

damanan ta nos mama, nos kompañera, nos kasá, nos ruman, nos prima, nos wela i

riba nivel profeshonal e mes ta nos zùster, nos dòkter, nos dosente, nos abogado, nos

koredó di bus, nos hefe di trabou, nos polis, nos presidente di pais ets..

Tur aña Nashonnan Uni ta bini ku un tema ligá na Dia Internashonal di hende muhé.

Dia 8 e tema ta “Gender equality today for a sustainable tomorrow”, esta igualdat di

género awe pa un mañan sosteníbel.

Kòrsou ta boga pa mañan e tin un futuro muchu mas sosteníbel. E ta deseá un futuro

kaminda tin mas produkshon lokal di kuminda, mas uso di energia bèrdè, un futuro

kaminda tin un desaroyo ekonómiko duradero, ku mas hende na trabou, i den un

medio ambiente limpi.

Riba dia internashonal di hende muhé, laga nos tur refleshoná riba e echo ku si nos

ekskluí hende muhé, menospresiá su balor den komunidat, den trabounan manera

agrikultura, energia bèrdè, outomatisashon, e deseonan lo tarda pa bira realidat òf

nunka nos ambishonnan lo bira realidat.

Minister Larmonie-Cecilia ta bisa: “ Mi ke enkurashá tur hende, homber i muhé, pa

ta solidario ku otro, sostené otro, pa huntu eliminá e situashon di desigualdat

eksistente. Esaki sin duda algun ta e forsa pa kambio duradero.

FELIS DIA INTERNASSHONAL DI HENDE MUHÉ

