Kamer debatteert over ontwikkelingen in Oekraïne

De Tweede Kamer debatteert op donderdag 10 maart vanaf 16.00 uur over de Russische inval en de actuele ontwikkelingen in Oekraïne. Het debat is live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Extra goederen

Voor het debat komen naar verwachting ministers Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Kajsa Ollongren van Defensie naar de Kamer. Er staan verschillende onderwerpen op de agenda. Er wordt onder meer gesproken over de levering van goederen aan Oekraïne. De minister van Defensie schreef op 3 maart in een brief aan de Kamerleden dat het kabinet naar aanleiding van recente aanvullende Oekraïense verzoeken voornemens is om ‘extra goederen te leveren in het verlengde van reeds geleverde militaire goederen, aangevuld met overige goederen zoals voertuigen, gevechtsrantsoenen, slaapzakken, laptops en beschermende kleding.’ Deze voorgenomen transacties zullen – zoals gebruikelijk – zorgvuldig worden getoetst aan de wapenexportcriteria van de Europese Unie, aldus Ollongren.

Humanitair oorlogsrecht

De minister vermeldt in haar brief ook dat het zeer waarschijnlijk is dat de Russische strijdkrachten clustermunitie hebben gebruikt in de Oekraïnse stad Charkiv. Ze benadrukt dat het humanitair oorlogsrecht vereist dat de inzet van álle wapens, waaronder clustermunitie en thermobarische wapens, voldoet aan de regels over onderscheid, voorzorg en proportionaliteit.

