Maarten Goudzwaard beëdigd als Kamerlid voor JA21

Maarten Goudzwaard is op 10 maart 2022 beëdigd als Kamerlid voor JA21. Het gaat om een tijdelijk lidmaatschap voor enkele maanden.

Het Kamerlid uit Leeuwarden vervangt Nicki Pouw-Verweij, die met zwangerschapsverlof gaat. Maarten Goudzwaard (1979) is Statenlid in de provincie Friesland. Hij was kandidaat voor JA21 bij de Tweede Kamerverkiezingen 2021. Hij is sinds 2021 fractiemedewerker van JA21 in de Tweede Kamer.

