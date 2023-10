Notisia di polis di djaluna 9 di òktober te ku djárason 11 di òktober 2023 // Politieberichten van maandag 9 oktober tot en met woensdag 11 oktober 2023

Notisia di polis di djaluna 9 di òktober te ku djárason 11 di òktober 2023

Kòntròl

Riba djárason 11 di òktober, alrededor di 3 or di mardugá, un patruya a para dos outo riba Kaminda Lagun pa un kòntròl rutinario. Durante e kòntròl, e agentenan a haña poko sospechoso ku tabatin un mucha muhé ménor di edat huntu ku tres hende hòmber den un di e vehíkulonan. Finalmente e patruya a hiba e mucha muhé kas i a papia ku su mama. Después di un investigashon mas aleu a resultá ku niun persona den ámbos outo, no tabatin un reibeweis. A laga e outonan stashoná na e sitio.

Skuter i bròmer konfiská

Alrededor di 9 or di anochi riba djamars 10 di òktober, un patruya a un patruya a para dos vehíkulo, un skuter i un bròmer, riba Kaminda Lagun pa kore di forma imprudente. Ademas e skuter no tabatin plachi di number. A atendé ku ámbos shofùr riba nan komportashon di manehá. Na momentu ku a puntra pa e dokumentonan nesesario, ámbos shofùr no por a mustra papelnan di seguro ni un reibeweis. A konfiská ámbos vehíkulo hiba warda di polis te ora e doñonan por a mustra e dokumentonan konserní.

Boto den problema

Riba djamars 10 di òktober, alrededor di 1.45 or di mèrdia, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon ku un boto a haña problema riba laman den bisendario di Boneiru. E boto ku 12 persona abordo tabata rumbo pa Boneiru for di Kòrsou na momento ku diripiente nan a haña problema. E Punto Sentral di Konekshon Marítimo Multidisiplinario Boneiru (MMHB) a bai e ubikashon spesifiká. Una bes ku a yega na e lokalidat, a resultá ku e motor di e boto a daña i ku e boto a kuminsá pasa awa. MMHB a tou e boto i trese e personanan abordo sano i salvo Boneiru na altura di Waf Chicu Mercelina. Koninklijke Marachaussee (KMar) a kontrolá tur persona na yegada i tur dokumento tabata na òrdu.

Aksidente

Alrededor di 3 or di mardugá riba djamars 10 di òktober, ‘meldkamer’ sentral a risibí notifikashon di un aksidente na Kaya Antonia. Na yegada di e patruya a topa ku e víktima ku a deklará ku e tabata riba su baiskel i algún kachó a atak’é. El a bai desviá pa e kachónan i a slep den lodo pa finalmente dal den un vehíkulo ku tabata aserkando. E vehíkulo a sigui kore bai. E siklista a kai i a resultá heridá pero no tabata deseá asistensia médiko.

A bai ku kuater baiskel warda di polis

Riba djaluna 9 di òktober, alrededor di 8 or di anochi, e ‘biketeam’ di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a spòt tres baiskel sin lus den ‘Centrumgebied’. A para e siklistanan pa un kòntròl i a resultá ku tabata trata di tres ménor di edat. Na momento ku e agentenan tabata atendé ku e hóbennan, un di kuater baiskel sin lus a pasa. E tambe a resultá un ménor di edat pero e no por a mustra un prueba di identifikashon bálido i no por a splika e agentenan unda e ta biba. E tres hóbennan a bai na pia mientras i a bai ku e di kuater warda di polis. A bai ku tur kuater baiskel warda di polis i atendé ku mayor di tur kuater ménor di edat.

Koperashon ta brinda siguridat pa un i tur

Awe festival di Regata ta kuminsá ofisialmente. Un di e tareanan di polis ta pa mantené órden públiko kaminda ta nesesario. P’esei lo bai tene kòntròl rutinario ku mas regularidat den e periodo benidero. Lo bai kontrolá riba entre otro e orario di terminá di e pèrmit ku a duna pa e evenementunan i tambe otro asuntu. Pa ku esaki KPCN ta hasi un yamada na tur organisadó, organisashon i partisipante na tipo di evenementu asina pa: karga bo responsabilidat i mantené bo mes na regla.

Disfrutá, pero bebe na midi

KPCN ke avisá pa konsumí alkohòl ku límite si bo ta partisipá den tráfiko. Asina bo ta prevení situashonnan fèrfelu pa bo mes i pa otronan. Ta prohibí pa partisipá den tráfiko si bo a konsumí mas ku e kantidat máksimo permití. Si bo mester bai warda i ta haña un but ta dependé di e resultado di e tèst di supla.

Bo ta manehá bou d influensia di alkohòl?

E ora ei bo ta haña un but, un prohibishon (temporal) pa manehá, un kastigu di prisòn òf un kombinashon di e kastigunan aki. E peso di e kastigu ta dependé di e seriedat di e situashon. Bo ta inbolukrá den un aksidente? E ora ei ta tèst bo mas lihé pa konsumo di alkohòl ku durante di un kòntròl rutinario.

Mi ta kastigabel si mi ta fuma komo peaton?

Esaki ta posibel. Polis por duna un prosèsferbal pa buracheria públiko. Polis a topa bo den estado burachi? E ora ei polis ta uza bo aparensia di buracheria i bo aktitut. E ora ei no ta hasi un tèst di supla.

KPCN ta deseá un i tur un Regata seif i plasentero!

Bo a mira algu sospechoso? Yama 911/112 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van maandag 09 oktober tot en met woensdag 11 oktober 2023

Controle

Op woensdag 11 oktober, rond 03:00 uur, zijn twee auto’s door een patrouille gestopt voor een routinecontrole op de Kaminda Lagun. Tijdens de controle, vonden de agenten het verdacht dat er een minderjarig meisje met drie mannen in één van de voertuigen was. Het meisje is uiteindelijk door de patrouille naar huis gebracht en haar moeder is gesproken. Uit nader onderzoek bleek dat geen van de inzittenden van beide auto’s een rijbewijs hadden. De auto’s bleven ter plaatse geparkeerd.

Scooter en motorfiets in beslag

Rond 21:00 uur op dinsdag 10 oktober heeft een patrouille twee voertuigen, een scooter en een motorfiets, gestopt voor roekeloos rijden op de Kaminda Lagun. Bovendien had de scooter geen kentekenplaat. Beide bestuurders zijn aangesproken over hun rijgedrag. Op het moment dat er gevraagd werd naar de benodigde documenten, konden beide bestuurders geen verzekeringspapieren en geen rijbewijs tonen. Beide voertuigen zijn in beslag genomen totdat de eigenaren de benodigde documenten kunnen tonen.

Boot in nood

Op dinsdag 10 oktober, rond 13:45 uur, kreeg de centrale meldkamer melding van een boot op zee die problemen ondervond in de buurt van Bonaire. De boot met 12 mensen aan boord was op weg van Curaçao naar Bonaire toen het plotseling in de problemen kwam. De Multidisciplinaire Maritiem Hub Bonaire (MMHB) is naar de opgegeven locatie gedirigeerd. Eenmaal ter plaatse, kwamen ze erachter dat de motor niet meer werkte en dat de boot vol water begon te lopen. De MMHB heeft de boot gesleept en iedereen aan boord is veilig naar Bonaire ter hoogte van Waf Chicu Mercelina gebracht. De Koninklijke Marachaussee (KMar) heeft bij aankomst iedereen aan boord gecontroleerd en alle documenten waren in orde.

Aanrijding

Rond 03:00 op dinsdag 10 oktober, kreeg de centrale meldkamer melding van een aanrijding op de Kaya Antonia. Toen de patrouille arriveerde, hadden ze het slachtoffer aangetroffen en hij verklaarden dat hij op de fiets was toen hij werd aangevallen door een aantal honden. Hij probeerde de honden af te wijken maar is in de modder uitgegleden en tegen een voertuig aan. Het voertuig reed door. De fietser is vervolgens gevallen en raakte gewond, maar wenste geen medische assistentie.

Vier fietsen in bewaring genomen

Op maandag 9 oktober, rond 20:00 uur, heeft het biketeam van het Korps Politie Caribisch Nederland drie fietsen zonder verlichting in het centrumgebied gespot. De fietsers zijn gestopt ter controle en bleken alle drie minderjarigen te zijn. Terwijl de agenten met de jongeren spraken, ging een vierde fiets zonder verlichting voorbij. Hij bleek ook minderjarig te zijn, maar kon geen geldig identiteitsbewijs tonen en kon agenten niet vertellen waar hij woonde. De eerste drie jongeren zijn te voet weer op pad en de vierde is naar het politiebureau gebracht. Alle vier de fietsen zijn meegenomen naar het politiebureau ter bewaring en de ouders van de minderjarigen zijn hierover gesproken.

Samenwerking biedt veiligheid voor een ieder

Vandaag begint de Regatta Festival. Eén van de taken van de politie is orde handhaven waar nodig. Daarom zullen de reguliere controles met meer regelmaat plaatsvinden in de komende periode. Er zal onder andere gecontroleerd worden op de eindtijd van de uitgegeven vergunningen voor evenementen en andere zaken. Hierbij doet KPCN een oproep aan de organisatoren, ondernemers en deelnemers aan dit soort evenementen om: uw verantwoordelijkheid te nemen en om aan de regels te houden.

Geniet, maar drink met mate

KPCN wil iedereen erop attenderen om met mate alcohol te nuttigen, vooral als je deelneemt aan het verkeer. Zo voorkom je vervelende situaties voor jezelf maar ook voor anderen. Het is verboden aan het verkeer deel te nemen als je meer dan de toegestane hoeveelheid alcohol hebt gedronken. Of je mee moet naar het politiebureau en een boete krijgt hangt af van het resultaat van de blaastest.

Rij je onder invloed van alcohol?

Dan krijg je een geldboete, een (tijdelijke) ontzegging van de rijbevoegdheid, een gevangenisstraf of een combinatie van deze straffen. De strafmaat hangt af van de ernst van de situatie. Ben je betrokken bij een ongeluk? Dan word je sneller getest op alcoholgebruik dan bij een gewone controle.

Ben ik als voetganger strafbaar als ik dronken ben?

Dat is mogelijk. De politie kan voor openbare dronkenschap een proces-verbaal opmaken. Word je door de politie in dronken toestand aangetroffen? Dan gaat de politie af op de uiterlijke kenmerken van dronkenschap en je gedrag. De politie neemt dan geen blaastest af.

KPCN wenst iedereen een fijne en veilige Regatta!

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911/112 of de anonieme tip lijn 9310.

