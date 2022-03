GOBIERNO A INCLUI 12.6% DEN PRESUPUESTO, A PESAR CU CAFT NO A BAY DI ACUERDO CU ESAKI

ORANJESTAD – Prome Minister Evelyn Wever – Croes a duna reaccion riba e carta di CAFT cual recientemente ta tende hopi comosion. Prome Minister ta splica cu Gobierno no por cumpli cu tur e exigencianan di CAFT, pasobra tin algun punto cu Gobierno no ta di acuerdo cu ne. Entre otro cu CAFT no kier pa empleadonan publico haya 12.6% bek, pero Gobierno a pone den e presupuesto.

Incumplimento cu CAFT

Prome Minister a splica cu CAFT a indica pa saca e 12.6% for di e presupuesto y pa no duna ningun trahado publico of semi publico e 12.6% bek. Gobierno na su turno a opta pa lage den e presupuesto cu aworaki ta na Parlamento. Esaki ta un di e incumplimento cu tin cu CAFT cu no a cumpli cu ne.

Prome Minister a agrega bisando cu ta considera esnan cu di un banda ta bisa pa duna e ambtenaar e 12.6% bek, y di otro banda ta reclama cu no ta cumpli cu CAFT, cu nan no ta consecuente.

Un otro punto cu ta den incumplimento cu ne ta cu CAFT kier pa corta 60 miyon florin tur aña den gastonan di cuido. CAFT a indica cu nan ta preocupa cu Aruba no a corta e cantidad aki, pa cual Prome Minister a bisa nan cu pa e motibo ey a bisa desde un principio, cu no por cumpli cu e exigencia ey. A pidi diferente ocasion pa conseho y ayudo y pa nan bin mustra unda mester corta pa yega e suma. Sinembargo, nan no a yuda den esaki.

Pa locual ta e gastonan di personal, a traha riba un ‘beleidsplan verlagging personeelskosten’, esaki ta un maneho cu a traha na 2018 den cual a aplica tur e puntonan di reaccion. Por ehempel, cu no ta tuma mas hende den servicio y cu pa luna y pa aña mester mira cu e cantidad di hende cu ta traha den Gobierno ta baha (e cantidad di personal a baha cu mas cu 300 persona, un promedio di 7%).

Tambe a palabra cu ora cu un hende ta baha cu pensioen of cu un hende ta bay cu VUT, no por reemplasa e persona y ta prepara pa esaki adelanta. Den casonan cu ta reemplasa un persona, ta trata solamente funcionnan sumamente necesario y critico, cu hunto como Gobierno ta palabra na comienso di aña. Prome Minster ta splica den caso di un klas di Polis, un klas di douane, inmigracion, KIA etc. Den casonan aki tambe ta tene cuenta pa baha mas cu ta aumenta.

Un otro aspecto cu Gobierno di Aruba no a cumpli cu ne Prome Minister a splica ta pa stop bevordering y e periodieke verhoging di ambtenaar. Den e caso aki ta di acuerdo cu CAFT cu tur su rason ta bisa Gobierno cu no a haci nada riba esey. Prome Minister a indica cu pa loke ta e tema aki mester bay den negociacion cu sindicato pasobra e ta un derecho adkiri di empleadonan publico y ainda no a yega eynan. E punto aki ta

“Aworaki cu hasta sindicato ta poniendo presion pa cumpli cu CAFT, lo yamanan na mesa y splicanan loke CAFT ta bisa y lo pone e puntonan aki riba mesa. Dado momento Gobierno toch lo mester tuma decision teniendo cuenta henter comunidad. Ora ta trata derecho adkiri bo tincu trata esey cu mas cautela”, Prome Minister a splica.

Kico Gobierno ta haci awor?

Premier Wever – Croes a duna di conoce cu mescos cu ta haci cu tur carta di CAFT, ta wak nan recomendacionnan y a base di cada uno ta traha un plan. Ademas lo contesta e carta ilustrando un pa un, kico a wordo haci riba e puntonan (e logronan).

Ta importante pa menciona cu Gobierno na diferente ocasion a bisa e empleadonan publico, cu e recorte ta temporal, y cu unabes cu no ta depende di sosten financiero di Hulanda mas, por duna e placa bek. Esey lo sosode e aña aki, y pesey a hinca e suma di 12.6% den e presupuesto cu ta na Parlamento.

Situacion financiero di Aruba

Na e momento aki e situacion financiero di Pais Aruba no ta facil. Actualmente tin hopi reto debi na e pandemia, cual poco poco ta saliendo for di dje. E meta ta pa tin un finanzas publico sostenibel, pa trece ordo den nos finanzas publico y pa no depende mas di Hulanda.

“CAFT ta un consehero y nos ta tuma hopi di su consehonan, pero no ta tur ora por ta asina, manera ta e caso aworaki cu e 12.6% di empleadonan publico e cortamento di 60 miyon anual den cuido.”

Finalmente Prome Minister a bisa, Gobierno a caba di haya 12 miyon florin sosten di likidez pasobra ta cumpli cu tur condicion pa e sosten di likidez. A caba di haya 300 miyon pa e debenan cu ta caduca y madura. Tur esaki ta indica cu ta bayendo den bon direccion. Esaki no encera tur locual CAFT ta bisa, pero pesey tin un Gobierno cu por tuma cierto decisionnan riba su mes tambe y pa esey ta tene cuenta cu e bienestar di cada ciudadano di Pais y lo logra si.’

