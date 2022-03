Bishita na E-Flight Academy

For di aña 2026 por tin e promé buelonan komersial ku pasahero for di Boneiru pa Kòrsou i Aruba ku avionnan eléktriko. Na aña 2035 tráfiko aéreo interinsular por ta kompletamente eléktriko.

Teuge – Meimei di tur e deliberashonnan na Den Haag gezaghèber Edison Rijna a hasi un bishita na e E-Flight Academy ku a habri aña pasá na aeropuerto Teuge pegá ku Apeldoorn. Na luna di mei e promé skol di aviashon eléktriko na mundu ta habri un sukursal na Boneiru.

E área karibense ku su hopi islanan, distansianan kòrtiku i presensia di fuentenan di energia renobabel ta sirbi ekselentemente pa buelonan eléktriko. For di un investigashon ku nan a hasi riba enkargo di ministerio di Infrastruktura i Maneho di Awa ta resultá ku for di aña 2026 por ehekutá e promé buelonan komersial ku pasahero for di Boneiru pa Kòrsou i Aruba i vise vèrsa ku avionnan eléktriko. Na aña 2035 tráfiko aéreo interinsular por ta kompletamente eléktriko.

Gerensia di E-flight Academy ta mira potensial grandi den área karibense i ta verwagt un merkado kresiente pa formashon di piloto pa avionnan eléktriko. E sukursal na Boneiru lo no enfoká solamente riba studiantenan di islanan ABC. ‘Nos ta verwagt ku tin studiante for di Hulanda i sobrá di Oropa tambe ku ta haña atraktivo pa hasi e parti práktiko na Boneiru. Danki na e klima fásilmente dentro di un par di siman bo por logra bo 45 ora di buelo. Optené bo lisensia na un isla tropikal, esei ta hopi impreshonante. Nos ta pensa di atraé studiante for di Suramérika i e parti sùit di Merka tambe’, segun Matthijs Collard, un di e fundadónan di E-Flight Academy.

Gezaghèber Rijna a enfatisá ku e skol di aviashon ta mas ku bon biní na Boneiru. ‘Nos ta aploudí inisiativanan ku ta aportá na sostenibilisashon di nos isla. Ademas, komo e promé skol di aviashon eléktriko di e hemisferio oksidental e akademia lo atraé hopi studiante for di henter nos region i esei ta bon pa diversifikashon di nos ekonomia i empleo na un nivel haltu, tantu den sentido literal komo den sentiido figurá. Ta bai duna formashon na instruktornan lokal tambe.’

Durante e bishita di trabou na Teuge tabatin un konekshon ‘live’ entre gezaghèber Rijna i un parti di e gerensia di E-Flight Academy ku na e momentu akí ta na Boneiru pa prepará apertura di e skol di aviashon eléktriko na Aeropuerto Flamingo. Pa konkluí su bishita gezaghèber a hasi un buelo eléktriko virtual riba Boneiru den un ‘flight simulator’.