Experencia 18 di maart cu MANA

Fielmente Museo Arqueologico Nacional Aruba – MANA, ta habri su portanan riba Dia di Himno y Bandera pa publico di 10:00 am pa 14:00 pm. Tin posibilidad pa haya experencianan varia.

Actualmente tin obranan di arte di e artistanan local Velvet Zoe Ramos y di Osayra Muyale. Belinda de Veer, cu su exposicion ‘Ruptura/Fissures’, ta ofrece bishitantenan guia y splicacion. Di e artista renombra internacionalmente Sjoerd Martens por contempla e exposicion nobo “My neighbor has petroglyphs in her backyard / Mi bisiña tin petroglifo den su cura”. Den e exposicion menciona tin un produccion audiovisual den cua paisahenan cu pintura riba baranca a ser recrea y por observa rastronan di hende…

Arkeologonan local Raymundo Dijkhoff y Harold Kelly ta presente den MANA su salanan di exposicion permanente pa atende preguntanan y observacionnan tocante nos antepasadonan Indjan. Harold Kelly lo aserca publico tambe pa contribui na su investigacion pa doctorado den arkeologia.

Descrubi y experencia e hardinnan precioso di MANA, cu ta joyanan scondi. Den e hardinnan tin escultura di aristanan Ciro Abath, Ryan Oduber y Trudy Lampe, scenario ideal pa saca potret unico. For di e terasa riba prome piso tin un bista bunita di Playa su waf, su Rancho, Pro Catedral San Francisco y hasta Hooiberg…

Den e convento na Imeldahof – Noord, MANA tin e exposicon “Caribbean Ties” / Lasonan Caribeño habri pa publico. Esaki hunto cu e exposicon di Fundacion Kapel di Bethania ‘Historia di Parokia di Noord’, cual ta ofrece un “koffiemorgen” di 9 am – 2 pm.

MANA e aña aki, cu dos localidad na Oranjestad y Noord, ta invita pueblo di Aruba pa pasa y celebra Dia di Himno y Bandera, siñando asina mas di Aruba su historia y arte. MANA ta expresa su deseo cu tur su habitantenan y bishitantenan sa di aprecia Aruba y cuid’e cada dia y specialmente riba 18 di maart.

