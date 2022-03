MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO MINISTER DI DESAROYO EKONÓMIKO, RUISANDRO CIJNTJE, TA HIBA KOMBERSASHON KU REPRESENTANTENAN DI ‘ILUSTRE’

Pasonan konkreto pa realisá Kòrsou komo ‘Smart Nation’ i ‘Data Driven’



Willemstad- Minister di Desaroyo Ekonómiko, Ruisandro Cijntje, tabatin resientemente un enkuentro sumamente interesante ku e delegashon di ‘ILUSTRE’.’ILUSTRE’ ta un konsorsio di organisashonnan públiko i privá di Kòrsou i Hulanda ku ta bai hasi investigashon riba tereno di uso di inteligensia artifisial i siensia di data pa yega na mihó desishonnan i maneho den e área di Energia, Awa i Empresanan Chikí. ‘ILUSTRE’ ta un abreviashon dI: Innovation Lab for Utilities on Sustainable Technology and Renewable Energy (ILUSTRE).

E proyekto ‘ILUSTRE’ ta konsistí di kompanianan públiko, privá i universidatnan na Hulanda, Kòrsou, St. Maarten, Bonaire i Aruba. Aki na a Kòrsou, nos Ministerio di Desaroyo Ekonómiko, Aqualectra, Universidat di Kòrsou i Komishon di Maneho Integral di Awa di Gobièrnu di Kòrsou ta partner ku e konsorsio akí. E áreanan di investigashon na e momentu akí ta konsentrá riba e tereno di energia renovabel, transishon energétiko, awa di bebe i awa sushi. ‘ILUSTRE’ ta ofresé tambe beka na studiantenan pa profundisá i hasi investigashonnan riba e diferente áreanan menshoná; tantu pa medio di dòktorado pero tambe otro nivelnan di estudio. Banda di esaki, ‘ILUSTRE’ ta krea tambe un ambiente pa stimulá interakshon i interkambio entre investigadónan, enseñansa i empresanan. Esaki na su turno, ta yuda kultivá un tera fértil pa desaroyo di inovashon. ‘ILUSTRE ta forma parti di un investigashon mas amplio finansiá pa NWO di Hulanda kual ta ROBUST ku ta dirigí su mes riba Trustworthy AI-based Systems for Sustainable Growth.

Diáspora den akshon

E konsorsio ‘ILUSTRE’ ta keda liderá pa La Nubia Consulting; un empresa ku tin su sede na Hulanda i na Kòrsou. Direktor di La Nubia Consulting ta e yu di Kòrsou Sr. Rigo Selassa i na Kòrsou Sr. Aldo Silvano ta representá La Nubia Consulting. Otro sosionan den e konsorsio ta Jheronimus Academy of Data Science (JADS). Esaki ta un Universidat na ‘S Hertogenbosch ku ta ofresé estudionan na nivel bachelor i master riba tereno di Data Science, PhD i tambe e grado PDEng ku ta na nivel doktoral pero mas dirigí riba e práktika industrial real. JADS ta un kolaborashon úniko entre Provinsia di Noord-Brabant, Gemeente ‘S Hertogenbosch, Universidat di Tilburg i Eindhoven University of Technology. JADS ta trese investigadónan, enseñansa i empresanan huntu tantu pa buska solushonnan pero tambe pa yuda empresanan realisá nan metanan hasiendo bon uso di data, inteligensia artifisial i inovashon.

JADS ta tambe tras di e JADS MKB Datalab, spesialmente dirigí riba yuda empresanan chikí i mediano solushoná nan problemanan i antisipá riba oportunidatnan i problemanan dor di bon uso di Data. Tur aña nan ta organisá un siman di data pa krea konsientisashon di e relevansia di manehá i usa data di un forma inteligente. Na e momentu akí, ta trahando riba un koperashon entre JADS i nos universidatnan lokal pa ofresé e área aki di estudio aki na Kòrsou pa akapará nos region.

Minister Cijnjte ta kere den desaroyo di Kòrsou komo un pais smart, desaroyonan teknológiko, aplikashon di inteligensia artifisial, digitalisashon, robotics i siensia di data. Avansenan komo tal ta yuda nos logra desaroyá nos isla komo un isla inteligente i hiba nos na tuma desishonnan ku ta basá riba data!

