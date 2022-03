GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT SAMENWERKING KONINKLIJKE HORECA NEDERLAND EN CURAÇAO RESTAURANT ASSOCIATION BIEDT MOGELIJKHEDEN

WILLEMSTAD – Op 15 maart heeft een delegatie van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. De delegatie bestond uit dhr. Robert Willemssen, Voorzitter KHN, dhr. Dirk Beljaarts, Directeur KHN, dhr. Zeno Circkens, Voorzitter Curacao Restaurant Association (CRA) en mevr. Xandra van Hutten, Business Development Manager Curacao Restaurant Association.

Tijdens het bezoek is gesproken over de mogelijkheden voor samenwerking tussen KHN en CRA om de horecabranche en opleidingsmogelijkheden voor medewerkers verder tot ontwikkeling te brengen, zodat daarmee een kwaliteitsslag kan worden gemaakt en de horeca op Curacao in toenemende mate als aantrekkelijke werkgever wordt gezien.

