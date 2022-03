GERELATEERDE MINISTERIES ALGEMENE ZAKEN EN MINISTER PRESIDENT VERBETEREN VAN HET HOREN EN OPVANGEN VAN VREEMDELINGEN ONDER AANDACHT

WILLEMSTAD – Op maandag 14 maart hebben mevr. Oudshoorn-Tinga, directeur Amnesty International Nederland en mevr. Boff-Tonella een bezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, Hare Excellentie Lucille George-Wout. Het bezoek is een vervolg op een bezoek eerder dit jaar van Amnesty aan Curacao. Tijdens het bezoek is onder andere gesproken over de wijze waarop Curacao invulling zou kunnen geven aan de bevindingen van Amnesty in het rapport dat deze organisatie vorige naar heeft uitgebracht over de wijze waarop ongedocumenteerden uit met name Venezuela worden behandeld. In het bijzonder is ingegaan op de wijze waarop het horen en opvangen van vreemdelingen kan worden verbeterd.

