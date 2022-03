AQUALECTRA TA PERKURA DEBIDAMENTE PA SU SUMINISTRO DI AWA PA MEDIO DI RET DI DISTRUBISHON DI AWA RONT KORSOU

Willemstad 16 di Mart 2022- Aqualectra diariamente ta dediká na perkurá ku e awa di kalidat haltu ku nos kompania di utilidat ta produsí ta keda distribuí na forma mas sigur i efektivo pa nos kas i empresanan. P’esei tambe Aqualectra tin hopi atenshon pa reklamonan di kliente ku indiká ku sea e awa ku nan ta risibí na nan kas no ta e koló i kalidat ku semper nos a kustumbrá kuné. E fuente pa esaki por ta e ret di Aqualectra, pero por ta tambe e pipanan patras di e meter di e kas i ku ta konektá rònt di e kas òf edifisio. Aqualectra di su parti diariamente ta kohe muestra di awa rònt Kòrsou pa asina vigilá i perkurá ku e awa ku ta yega kasnan ta kristalino. Invershonnan ta keda hasí riba un base kontinuo pa asina por mantené un ret di distribushon di awa optimal. Kaminda konstatá òf un suidadano notifiká ku e awa no ta e kalidat kustumbrá ta tuma muestra pa despues sea flùsh òf si mester kambia e pipanan na e sitio.

Resientemente Aqualectra a tuma nota di un reklamo den medionan di komunikashon tokante di e kalidat di awa den e área di Barber. Mesun dia ku Aqualectra a tuma nota di e keho aki a manda un tim bai na e sitio pa tuma muestra di e awa na e sitio i a flùsh e pipa. En bista di e seriedat di e asuntu a opta pa no lag’é na e sitio kaminda e situashon a keda señalá so, pero a investigá e instalashon na e pipa mayó ku ta kondusí na Barber i besindario. Pa por a inspekshoná e ret di awa, téknikonan di Aqualectra a koba algun “proefgat” pa kontrolá e ret di awa. Na mesun momento a hasi uso di e oportunidat pa spula e pipanan di awa na altura di algun meter di awa. Tambe e téknikonan a kue muestra di awa na puntonan stratégiko pa laga hasi tèstnan nesesario. No ta ekskluí ku a base di e resultado di e investigashon lo por tuma akshonnan nesesario ku lo por nifiká ku e habitantenan den e área di Barber i besindario ta pèrde awa pa un ratu òf por sinti molèster di awa brùin.

Aqualectra ta para firme tras di su kompromiso pa produsí i entregá awa di kalidat haltu pa komunidat di Kòrsou. E proseso pa produsí i destribuí awa di kalidat ta bai man den man ku e kòntròl di kalidat di awa, p’asina garantisá ku e awa ta konforme regulashonnan stipulá. Pero tantu Aqualectra komo e kliente ta karga e responsabilidat pa mantené e awa di kalidat haltu ku ta keda produsí, seif pa konsumo i uso, pues di bon kalidat te den nos kas ora di us’é. Den kaso ku nota algu robes ku e awa notifiká Aqualectra libremente.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype