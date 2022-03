Bena Mayó ta lansa videoclip i produkshon original titulá: Warwarú Seú

Willemstad – 16 di mart 2021 ultimo e agrupashon musikal Bena Mayó a lansa riba

plataformanan di media sosial su videoclip i produkshon original nob titulá: Warwarú Seú.

Ku e produkshon i e videoklep akí, Bena Mayó ta transmití su amor pa seú, i kompartí su

vishon pa ku modernisahson di nos músika kultural. Bena Mayó ta kere firmemente ku nos

músika kultural ta un ardu prinsipal di nos kultura i identidat komo Yu di Kòrsou.

Warwarú Seú

E idea pa e komposishon akí a nase algun aña pasá durante di un marcha di seú. HPA (Hóbennan

positivo i aktivo) tabata tokando den kaya i tabatin simpatisante i fanátiko di HPA kantu di kaya

ku a ekspresá ku ta manera un horkan di ritmo, ambiente i alegria ta pasa ora nos toka den

marcha. E palabranan akí a inspirá Rendel Rosalia riba e idea di warwarú seú, i huntu ku Marvin

Snijders e idea a transformá i kulminá den un tremendo komposishon alegre i festivo.

E situashon di pandemia i lockdown ku a reina a duna mas alimento i motivashon pa trese un

seú kaminda por enfoká riba alegria, festividat, libertat i abundansia di ambiente positivo i union

den kayanan di Kòrsou. Nos no por lubidá e goso i amor ku seú semper a trese pa nos di

generashon pa generashon i mester sigui halsé i karg’é den tur tempu i den tur sirkumstansia

E areglo i produkshon di e komposishon akí tabata na enkargo di direktor musikal di Bena Mayó:

Elbert Jozefa. Klaramente pueblo lo por skucha ku Bena Mayó a sigui eksplorá i eksperimentá ku

seú. Warwarú seú tin elementonan musikal nobo kombiná ku elementonan tradishonal, asina lo

por skucha zonido tradishonal di barí, chapi i kachú i elementonan monderno manera bas, kuarta,

keyboard i tambe zonido di bras akústiko ku ta e elemento mas resien ku nos a enkorporá. E

instrumento di perkushon Cubano ‘batá’ tambe ta lusi den e komposishon tresiendo un rikesa

perkusivo den e totalidat.

Rumichel Marchena (eks Kantadó Mayó) ta e interprete prinsipal i Lady Lava tambe ta trese un

intermeso musikal sabroso ku su estilo urban úniko, esaki ta otro elemento ku ta hala atenshon

den e komposishon akí.

Videoclip

E ‘videoclip’ tabata na enkargo di Cindy Jozefa do Rego ku ta nos director kreativo i kordinadó

general. E videoclip ta konta e historia di Warwarú seú ku imahenan kolorido i nítido kapturá pa

Mauricia Pictures i Grayen Pastor. Grupo FAK (Folklóriko Ambiente kultural) i ID dance group

tabata na enkargo di koreografia i baile kombinando aspektonan di baile tradishonal i tambe

moveshonnan moderno i asina tresiendo inovashon riba e tereno di baile tambe. Henter e esfera

rònt di e videoclip akí ta pa promové inklushon di tur gremio, grupo, genero i rasa. Ora alarma

zona i e anunsio di kódigo kòrá drenta ta tur hende ta evakuá i subi kaya gosa!

Gradisimentu

Henter e tim di Bena Mayó ta yama danki na un i tur ku a hasi e produkshon akí posibel i tambe

na nos miembronan ku ta leu for di kas, ku por sierto tambe a kontribuí na e piesa. Finalmente

nos ta gradisí Prins Bernard Cultuurfonds Caribisch gebeid pa nan sosten pa por a realisá e

videoclip.

Kiko ta sigui?

Bena Mayó tin diferente produkshon den tapara kaminda Bena Mayó ta suprayá e potensial

internashonal di nos géneronan musikal outéntiko. Konektá ku nos via di Facebook i Instagram

pa asina keda bon na altura

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype