Lo tin traspaso di zeta na Bopec Terminal atrobe despues di a keda años pará ketu

Bopec Terminal, ku sosten di Kantor di Haf, ta prepará pa sí zeta mester basha den laman. Sí esaki pasa, Kantor di Haf tin material pa wanta zeta i pòmp kla pará. Pa yuda den e operashon ta bini tambe dos toubot for di Kòrsou. Despues di Boneiru e tènker M/T Altair ta sali pa Rotterdam.

Un tènker ta bolbe bin mara na un pir di Bopec Terminal. Esaki ta pa promé bes for di febrüari 2019. Ta trata di e tènker M/T Altair. E ta bin buska zeta (krudo) ku e kurator di Bopec Terminal a bende riba findishi. E intenshon ta pa pasa e zeta den e tènker djaweps 17 di mart 2022 durante dia.

Weer olieoverslag bij Bopec Terminal na jaren stilstand

Er komt weer een tanker aanmeren bij een pier van Bopec Terminal. Dit is voor het eerst sinds februari 2019. Het gaat om de tanker M/T Altair. Die komt olie (crude) ophalen die de curator van Bopec Terminal heeft verkocht op een veiling. Het plan is om overdag op donderdag 17 maart 2022 de olie in de tanker te pompen.

De leidingen van het olieopslagbedrijf zijn vooraf geïnspecteerd. Dit geldt ook voor de olietanks, de pomp, de steiger en andere technische voorzieningen. Het havenkantoor heeft ook alle operationele en technische handelingen getoetst.

Bopec, met ondersteuning van het havenkantoor, is voorbereid bij een mogelijke lek van olie in zee. Mocht dit voorkomen dan heeft het havenkantoor olieschermen en pompen klaar staan. Er komen ook twee sleepboten uit Curaçao om te helpen bij de operatie. Na Bonaire te hebben aangedaan vaart de tanker M/T Altair door naar Rotterdam.

De curator is van plan om de installaties van Bopec op te knappen. De opbrengst van de verkoop van olie wordt hiervoor gebruikt. Met deze operatie helpt het openbaar lichaam Bonaire de curator om te komen tot een langdurig oplossing voor Bopec Terminal