CSB viert 65-jaar bestaan



1952 was het jaar van de allereerste Nederlandse computer die in gebruik werd genomen, de eerste televisiebeelden ooit van Sinterklaas en de staatsgreep waarmee generaal Batista aan de macht kwam in Cuba. Ook is 1952 het jaar van de oprichting van de Curaçaose Softbalbond (CSB). Op 17 maart om precies te zijn. Een eenvoudige rekensom leert dat de CSB volgende maand dus haar 65-jarige verjaardag viert. In die tijd bouwde de softbalbond een verhaalrijke historie op.

Tekst en foto’s: Ties Cleven

Voor de gelegenheid heeft hij een shirt van de softbalbond aangetrokken en plaatsgenomen voor de wand waar al zijn onderscheidingen, diploma’s en certificaten van verschillende softbalorganisaties hangen. Dat zijn er nogal wat. Ze komen uit onder meer de Verenigde Staten, Colombia, Griekenland, Venezuela, Japan en Curaçao zelf. Hij heeft dan ook een flinke staat van dienst in de sportwereld, met name op het gebied van honk- en softbal.

Met hij hebben we het over Claudomiro Lodewijks (86). ,,Maar je mag Clovis zeggen, zo kent iedereen me”, zegt hij. Clovis Lodewijs is de oprichter van de Curaçaose Softbalbond en was lange tijd de voorzitter, namelijk tot 2003. Tevens bekleedde hij de functie van vicevoorzitter van de Internationale Softbal Federatie. Vertellen over softbal en over zijn bond doet hij nog altijd met veel plezier en liefde. ,,Een bond met een warm karakter, waar iedereen welkom is”, stelt Clovis. Omdat hij met gezondheidsproblemen kampt, wordt hij gedurende het interview aangevuld door Edward Martis, op dit moment bestuurslid van CSB.

Voordat Clovis Lodewijks de softbalbond oprichtte, was hij actief in de voetbalwereld van Curaçao. Hij was bijvoorbeeld oprichter en voorzitter van vereniging Centro Dominguito en secretaris van de Curaçaose Voetbal Bond. Vanuit de overheid was hij destijds bezig met de exploitatie van de Curaçaose sport.

In die tijd waren er maar zes verenigingen in het land die de softbalsport beoefenden. ,,Alleen de mensen met geld konden toen aan softbal doen. Het was zeer zeker een sport voor de eliteklasse”, verklaart Clovis. Dat gold voor mannen, maar al helemaal voor vrouwen. In eerste instantie stichtte Lodelijks de CSB enkel met het oog op vrienden en familie. ,,Met de oprichting wilde ik het makkelijker maken voor hen om te softballen.”



Venezuela

De bond ondersteunde beginnende clubs en teams. Het wierp al vlug zijn vruchten af. En niet alleen voor kennissen van Lodewijks. ,,Vijf jaar later kende het land al veertig clubs. Na een tijdje kon softbal zelfs even concurreren met het voetbal, wat toch altijd de voornaamste sport is geweest in Curaçao. Ik ben daar heel trots op, die snelle groei”, zegt hij. Toen er eenmaal zoveel clubs waren, zorgde CSB ervoor dat er een gestructureerde competitie op het eiland ontstond. ,,Daarvoor speelden de teams namelijk op zondag maar wat losse wedstrijden.”

Lodewijks vertelt over de warme banden die de CSB in haar eerste jaren had met de Venezolaanse softbalwereld. Die lagen ten grondslag aan de snelle groei. Elk weekend maakten verenigingen uit Venezuela het mogelijk dat er Curaçaose teams daarheen konden voor wedstrijden of toernooien. ,,We waren goede vrienden. In Venezuela was softbal al een heel bekende tak van sport toen dat hier nog helemaal niet was. Zij hebben het hier ook groot gemaakt.”

Makkelijk is het nooit geweest om de buitenlandse avonturen, die nodig waren om de beste softbalspelers van het land uit te blijven dagen, te financieren. Later gingen delegaties uit Curaçao ook op sportieve reis naar bijvoorbeeld Colombia of Panama, maar altijd was daar creativiteit voor nodig. ,,Alles moest men uit eigen zak betalen, want de softbalbond is nooit heel sterk bij kas geweest”, aldus Clovis. ,,Mijn dochter had gelukkig een baan als purser bij de Antilliaanse Luchtvaart Maatschappij. Via haar was het mogelijk om voor slechts 10 procent van de prijs mee te vliegen naar bestemmingen.” Hij plaatst een kanttekening: ,,Maar dat kon alleen als er nog plaatsen over waren, niet altijd handig dus.”



De Spelen

Op die manier belandde Clovis in Oklahoma, in de Verenigde Staten, in 1969. Daar droeg hij er zorg voor dat de Nederlandse Antillen aangesloten werden bij de Internationale Softbal Federatie. Vanaf toen werden de Antillen erkend als een officieel softballand en konden er interlands gespeeld worden.

In 1974 volgde het eerste grote toernooi waaraan de officiële softbalploeg van de Nederlandse Antillen deelnam: de Centaal-Amerikaanse en Caraïbische Spelen in Santo Domingo. ,,De ploeg werd gevormd door twaalf Curaçaoënaars, acht Arubanen en twee jongens uit Aruba. We verloren alles”, zegt Lodewijks. ,,Maar tegen alle verwachtingen in won Wilson Obispo wel een individuele prijs voor zijn goede spel. Dat was een enorme surprise voor iedereen.”

Naast de financiën was gedurende de jaren de verhouding met de honkbalsport soms problematisch. ,,Niet altijd”, zegt Clovis. ,,Maar soms waren de voorzitters van de beide bonden bevriend met elkaar, en af en toe niet.” Als dat wel het geval was, werd fijn samengewerkt. ,,Bijvoorbeeld door finales van toernooien niet samen te laten vallen.” Dat was echter niet altijd het geval. ,,Er waren ook tijden dat de honkbalbond bang was dat hun spelers mee gingen doen aan softbalwedstrijden. Dan stuurde de voorzitter van die bond een brief met de mededeling dat honkballers niet mochten softballen.”



Jubileumjaar

Zo lijkt het er op dat softbal altijd het kleine broertje zal blijven van honkbal. Edward Martis legt het verschil uit. ,,Softbal kent niet zoiets als de Major League. Het kan niet op professioneel niveau. Goede softballers die geld willen verdienen, zullen dus altijd gaan honkballen.”

Sommigen blijven uit pure liefde voor de sport echter toch bij het softbal, vult Lodewijks, die uit enthousiasme maar moeilijk kan stil blijven, hem aan. ,,Joseph Martina, Sigsto Laker en de eerdergenoemde Wilson Obispo zijn daarvan voorbeelden.”

In die toekomst lijkt dat niet snel te gaan veranderen, want softbal levert in qua populariteit. ,,CSB probeert op dit moment de jeugdcompetities weer te upgraden, maar dat is lastig. We moeten nieuwe manieren zoeken om de jongeren aan te spreken, misschien via scholen”, legt Martis uit. ,,Wellicht dat het jubileum daarbij helpt.”

Die 65-jarige verjaardag wordt verspreid over heel 2017 gevierd. In het voorjaar vindt er een jeugdkampioenschap plaats en van 31 maart tot 2 april wordt er een fastpitch-toernooi gespeeld in kader van het jubileum. De kampioenschappen in de klasse A en AA voor de heren en dames beginnen op 20 mei en duren tot oktober. Op 2 juli wordt er een All-star wedstrijd georganiseerd, in het najaar staat er nog een jeugdcompetitie gepland en in juli zijn er kwalificatiewedstrijden voor de Centraal-Amerikaanse en Caribische Spelen. ,,Tot slot spreken we er als bestuur nog over om iets anders te doen”, aldus Martis. ,,We hebben iets leuks bedacht, maar wat dat is moet nog bekendgemaakt worden.”

Historia di sòftbòl na Kòrsou

Curaçaose Softballbond (CSB) a wòrdu fundá 17 di mart 1952 pues CSB ta eksistí pa 69 aña kaba. Durante di e tempu aki e federashon di sòftbòl a krea hopi historia.Clovis Lodewijks ta e persona ku a funda Curaçaose softbalbond i tambe e tabata presidente pa un tempu largu, te aña 2003.Tambe e tabata tin e funshon di vise presidente di e Federashon di Sòftbòl Internashonal. Ku hoy en dia a bira WBSC

Clovis Lodewijks

Den un entrevista ku Ami ku Ties Cleven a hasi 20 di yanüari 2017 na Clovis Lodewijks, Clovis ta papia tokante softbol ku hopi pashón i alegria i e ta bisa ku federashon di sòftbòl ta un federashon kaminda tur hende ta bonbiní.

Promé ku Clovis a funda e federashon di sòftbòl, e tabata aktivo den e mundu di futbòl di Korsou. E tabata por èhèmpel e fundadó i e presidente di e klup di Centro Dominguito i e sekretario di Curaçaose Futbol Bond.

Den e temporada ku Clovis a introdusí sòftbòl aki na Kòrsou, tabata tin solamente 6 ekipo pero después di 5 aña tabata tin 40 ekipo kaba i na e momentunan aki tin 16 ekipo.Kual ta Sta.Rosa Angels,Pichingolo,Souax,Fenix,The Fighting Team,Dream Team,Clase Aparte,Suffisant Eagles,Soto,The Eagles,Dream Girls,The Champs,Rising Trotters,Vipers i The Fire.

Na aña 1969, Clovis a bai Merka. Einan el a sòru pa Antia Húlandes forma parti di Federashon di Sòftbòl Internashonal.Pues for di 1969 nos a wòrdu rekonosé internashonalmente komo un país ku ta praktiká sòftbòl.

Ami a join CSB den anja nan nobeta i a sinja konosi ku Clovis.

Clovis a sinja mi hopi kos

Un di kosnan ku Semper mi ta korda ta ku e duna tarea pa kumpli kune

Ami Semper a keda gradisi na su gia i siñasa

Pa sofbol di Korsou no lubida Clovis nos a intrudusi e Kopa Clovis Lodewijks ku lo bai pa e ganador di remporado regular

KU esaki nos ke jama Clovis danki i ku Semper e lo keda den nos Kurason

1.2 Reglanan di sòftbòl na Kòrsou ta tradusí na papiamentu?

Na momentu ku a funda CSB tabata hunga sòftbòl ku e reglanan ofisial di sòftbòl ku tabata na Inglés.Na aña 1934, e komishón di regla di sòftbòl na Merka a traha huntu pa krea un konhunto di reglanan di sòftbòl i e nòmber di e buki tabata The official rules of softball.A hasi uso di e buki di regla aki te ku 2013 aki na Kòrsou.

Na aña 2014, Julius Oscar Hellburg, konosí bou di e nòmber di kariño “Maracucho” a tradusí e buki di regla na papiamentu. Julius Oscar Hellburg a nase na Maracaibo,Venezuela 9 yüli 1930 i a fayesé 2017.Maracucho tabata un umpire sertifiká internashonalmente pa mas ku 50 aña, el a empaña mas ku 12000 wega i el a empaña na mas ku 20 pais.Julio ta generalmente konosí komo e umpayer prinsipal di ISF(International Softball Federation) den Caribe i latino Amerika.

Maracucho ta deklará, aprel 2015, den su buki di regla ku hopi difikultat den su trayektoria den deporte di sòftbòl na Kòrsou, Aruba i Boneiru, el a eksperimentá den konosementu i komprenshón di reglanan di sòftbòl serka gran parti di deportista,esaki a stimulé pa tradusí na e Reglanan ofisial di Sòftbòl di Federashon Internashonal di Sòftbòl “ISF” na papiamentu.Semper el a mantené e pensamentu ku pa ta bon atleta, wes di wega, dirigente deportivo i asta fanatiko, ta nesesario pa tin (sierto) konosementu di reglanan di e deporte ku ta ser praktiká, dirigí òf simpatisá. E reglanan di sòftbòl aki, den e lenga ku nos mayornan a buta den nos boka, lo kontribuí na un mihó komprenshon i konsekuentemente na un desaroyo kualitativo i kuantitvo di deporte di sòftbòl, espesialmente bou di nos hóbennan.Maracucho su lastu palabranan tabata ku di mes manera e ta spera humildemente ku e aporte chikí di dje aki, lo kontribuí grandemente den desaroyo di sòftbòl na Aruba, Boneiru i Kòrsou.Esei ta su deseo.

Julius Oscar Hellburg

Loke tabata remarkabel di buki di reglanan ofisial di sòftbòl na papiamentu, ta ku mi por a komprondé i visualisá e reglanan mas miho komo ku papiamentu ta mi idioma materno. Loke a hala atenshon den e buki ta ku basta terminonan di wega manera “strike”, “fly”, “home run”, “fair”, “safe” etc a ta adaptá na nos pronunsiasahon i ortografía fonológiko, por èhempel: straik, flai, homùrn, fèr, seif.Maracucho a menshoná ku e motibu pa esaki ta pa okashoná ménos konfushon den e tradukshon di inglés pa papiamentu i esaki por kambia e loke ta ekspresá, kisas asina tantu, ku e sentido den kua ta eksperimentá ambiente, esensia di e wega lo por bai pèrdí.Pues pa no pèrdè e relashon i signifikashon di e terminología na inglés.Pues abase di esaki nos por konkluí ku Maracucho a pone e prome pasonan pa tradukshon di terminologianan di otro idioma ku ta usa den sòftbòl. Pa medio di esaki otronan por a sigui tradusí reglanan aki.Pues e reglanan di sòftbòl ta tradusí na papiamentu.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype