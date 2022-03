KANTIDAT DI KONTAGIO A OUMENTÁ DEN SIMAN DI 7 DI MART 2022

Kralendijk – Den e siman di 7 di mart 2022 e kantidat di kontagio a oumentá, asina e

departamento di Salubridat Públiko a laga sa. Den e siman di 7 di mart 2022, 66

hende a tèst positivo. Den e siman di 28 di febrüari, 24 hende a tèst positivo.

Siman pasá a enkontrá un variante di ómikròn na Boneiru. E variante akí yama BA2. Hende

ta kontagiá mas lihé ku BA-2, pero generalmente no tin keho serio.Esaki ta

nifiká ku e chèns pa un subida di e kantidat di hospitalisashon ta chikitu. Departamento di

Salubridat Públiko ta enfatisá ku mayoria hende no mester preokupá ku e kantidat di

kontagio. Hende grandi ku no ta bakuná i hendenan ku un salú vulnerabel sí mester ta èkstra

kouteloso.

Ta bai pa hendenan ku por ehèmpel malesa di suku, òf preshon haltu. Hende grandi

no bakuná i hendenan ku un salú vulnerabel tin un chèns mas grandi ku nan ta bira

hopi malu den kaso di kontagio ku e variante nobo di ómikròn. Departamento di Salubridat

Públiko ta vigilá e kantidat di kontagio di aserka. E simannan ku ta bini ta bira kla kon e

variante nobo ta plama na Boneiru.

Bo tin keho? Yama e ora ei 0800 0800 pa un sita pa tèst. Bo por hasi un tèst propio

tambe na kas. Si resultado di e tèst propio ta positivo, bo mester yama 0800 0800 pa

un sita pa tèst. Asina bo tin sigur si bo ta positivo.

Bo no a pasa e anguanan di corona òf e angua di buster ainda? Tur djasabra den

mart di 09:00 -14:00 bo por pasa tambe e anguanan di corona òf e angua di buster

sin sita na Kompleho Deportivo Jorge Nicolaas.