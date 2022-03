Op vrijdagavond 18 maart 2022 vond de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Curaçao Boxing Association (CuraBox) plaats in de vergaderzaal van FDOK (Federashon Deporte i Olímpiko Kòrsou).

Het bestuur bestaat uit; Edwin Baas als voorzitter, Andy Frans als vicevoorzitter, Sem Klein als penningmeester, Erwin Kleiboer als secretaris en Huibertico Balentien als commissaris.

Naast de bestuursleden, de financiële commissie en scheidsrechters/juryleden waren er leden aanwezig van o.a. de volgende bij CuraBox aangesloten clubs; Boka Boxing Club, Supreme Boxing Centre, Kapap Curacao, Pro-Fit Curacao, Immartial Athlete Centre en Baas Sports.

Naast de vaste agendapunten waaronder; notulen vorige ALV, terugblik/ jaarverslag, financieel jaarverslag, plannen, beleid voornemens en begroting, werden de aankomende wedstrijden van 26 maart besproken en werd de nationale coach voor het Curaçaose team bekend gemaakt.

De nationale coach/trainer is Coregelino Djaoen geworden. Djaoen zal bijgestaan worden door Edmond Lodowica die zijn jarenlange kennis en ervaring zal delen. Aangezien de selectieleden van verschillende clubs afkomstig zijn, zal er uiteraard een nauwe samenwerking zijn met de verschillende clubtrainers.

De eerst volgende activiteit van CuraBox vindt aanstaande zaterdagavond, 26 maart, plaats in Sala Errol Rooi – Sentro Deportivo Korsou (SDK) Brievengat. Op het programma met de naam “Battle of the Rising Stars” staan ongeveer 10 amateur bokswedstrijden en na 2 jaar is er weer publiek welkom.

Op woensdag zal CuraBox een persbericht sturen met meer details. Echter men kan voor informatie over toegangskaartjes al contact opnemen met de voorzitter Edwin Baas via 5242504 of de vice-voorzitter Andy Frans via 5297211.