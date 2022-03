Representantenan di World Food Programme ta bishitá Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad

Vertegenwoordiger van Nederland Erwin Arkenbout heeft gisteren samen met Bo Melchers, beleidsmedewerker bij de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad, een ontmoeting gehad met Regis Chapman en Kristin Pristupa van het World Food Programme (WFP).

De heer Chapman is de regionale vertegenwoordiger van het WFP en is gestationeerd in Barbados en mevrouw Pristupa is de Humanitaire Militaire Interactie Officer van WFP en is gestationeerd op Curaçao. Het is de eerste keer dat de heer Chapman de Vertegenwoordiging van Nederland bezoekt. Het gesprek begon daarom met een korte introductie en een uitleg van de rol van de Vertegenwoordiging in de landen. De heer Chapman werkt vanuit het regiokantoor op Barbados dat in 2017 werd geopend. De WFP is een onderdeel van de Verenigde Naties en verstrekt onder andere voedsel in crisissituaties.