Indebon Bonaire

Nederlands:

Directie Samenleving en Zorg in samenwerking met Indebon zet beweegactiviteiten in verschillende wijken voort vanaf 19 februari 2022. Het doel van bewegelijke activiteiten voor ouderen en voor mensen met een beperking is dat zij nog beter kunnen participeren in de maatschappij. Hoe meer beweging hoe meer voordelen in het dagelijks leven voor deze doelgroep.