Chris Simons (VVD) beëdigd

Chris Simons is beëdigd als tijdelijk Kamerlid voor de VVD. Hij vervangt Ockje Tellegen, die met ziekteverlof is.

Simons was tot dinsdag 22 maart wethouder in Middelburg. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 stond hij op plek 46 op de kandidatenlijst.

Fractievoorzitter

In maart 2006 begon Chris Simons als fractievoorzitter en raadslid in de gemeenteraad. Sinds 2011 is hij wethouder, met onder meer sociale zaken, toerisme, ruimte en sport in zijn portefeuille.

