CuraBox “The Battle of the Rising Stars” March 26

Op zaterdagavond, 26 maart, zal de Curaçao Boxing Association CuraBox, wederom amateur bokswedstrijden organiseren.

Na 2 jaar zonder publiek mag CuraBox nu weer publiek verwelkomen tijdens “The Battle of the Rising Stars”.

Op het programma staan 10 tot 12 wedstrijden met voornamelijke jeugdige boksers afkomstig van de volgende club; AA Boxing, Baas Sports, Boka Boxing Club, Immartial Athlete Centre, Pro-Fit, Team Farao en Supreme Boxing Centre.

De wedstrijden vinden plaats van 18:00 tot 21:00 uur in Sala Errol Rooi – Sentro Deportivo Korsou (SDK) Brievengat.

Toegangskaartjes voor de tribune zijn bij de deur te koop voor Naf 15 per persoon. Er zijn ook een beperkt aan ringside kaartjes te koop, hiervoor dient men contact op te nemen met de voorzitter Edwin Baas via 5242504 of de vice-voorzitter Andy Frans via 5297211.

Tot zaterdag.

