LA SOCIEDAD BOLIVARIANA DE CURACAO LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SR. PACHECO DOMACASSE
LA SOCIEDAD BOLIVARIANA DE CURACAO LAMENTA EL SENSIBLE FALLECIMIENTO DEL SR. PACHECO DOMACASSE OCURRIDO EN EL DÍA DE AYER 22.03.2022, LO QUE REPRESENTA UNA PERDIDA IMPORTANTE PARA LA CULTURA DE CURAZAO YA QUE EJERCIÓ CARGOS Y FUNCIONES POR MAS DE 50 AÑOS EN ESTA AREA; ADEMÁS, OCUPABA LA PRESIDENCIA DE LA FUNDACIÓN PIAR Y MIEMBRO DE LA COMISIÓN PIAR AL PANTEÓN.
A DIOS TODOPODEROSO, CREADOR DE VIDA Y ESPERANZA, LE PEDIMOS PAZ ETERNA PARA ÉL DESEANDO QUE SU ALMA DESCANSE EN PAZ Y LE CONCEDA SERENIDAD, CONSUELO Y RESIGNACIÓN A SU FAMILIA ANTE ESTA DOLOROSA PERDIDA.
PAZ A SU ALMA.
LA JUNTA DIRECTIVA.
You must log in to post a comment.