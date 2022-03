MINISTERIO KONSERNÍ DESAROYO EKONÓMIKO NO MESTER DI PÈRMITNAN TEMPORAL DI ‘STANDPLAATS’ I ‘VENT’ MAS DEN KUADRO DI DIA DI REI 2022

Willemstad- Riba petishon di Minister di Desaroyo Ekonómiko, sr. Ruisandro Cijntje, Konseho di Minister a bai di akuerdo ku pa e aña aki no mester pèrmitnan temporal di ‘standplaats’ i ‘vent’ pa Dia di Rei 2022. Esaki ta enserá, ku personanan ku ta deseá di bende produktonan via di un stand òf kana bende produkto di forma ambulante riba e dia akí, no mester atkerí un pèrmit temporal mas pa por hasi esaki manera anunsiá anteriormente. Esaki ta konta pa aktividatnan rònt Kòrsou ku ta keda organisá den kuadro di Dia di Rei 2022.

Pa e diferente aktividatnan riba e dia akí por keda organisá, ta keda nesesario pa e diferente organisadónan di evento hasi petishon pa un pèrmit di evento na Lokèt di Pèrmit. Mirando ku organisadónan di evento tin gastunan ku nan mester kubri, esakinan por kobra usuarionan un kontribushon chikitu den kuadro di por ehèmpel uso/hür di stand i eventual gastunan di propaganda pa e evento. Tur persona ku ta deseá di bende kos riba e fecha aki pues, mester hasi un petishon direktamente serka e organisadó na enkargo di e área kaminda e ke usa, pa por palabrá tokante entre otro e lokalidat eksakto pa para i si tin gastunan mará na esaki.

Pa loke ta trata e área di sentro di siudat, tin 5 diferente organisadó, kada unu enkargá ku diferente zona.

Zona 1: E área rondó di Marshe Rondó, inkluyendo Plasa Wilson ‘Papa’ Godett (plenchi dilanti di Pòstkantor) i de Ruyterkade kompleto (for di Sha Caprileskade te na e skina di Handelskade) Zona 2: Tur e hanchinan di Punda kaminda normalmente sa tin marshe/aktividat durante Dia di Rei, inkluyendo Plasa Jojo Correa, Gouvernementsplein, Wilhelminaplein, Hendrikplein i Waterfortplein. Zona 3: Nieuwestraat i Kaya Wilson ‘Papa’Godett (Pietermaai). Zona 4: Breedestraat Otrobanda te na Frederikstraat (e kaya enfrente di Netto Bar). Zona 5: Molenplein te na Sebastopolstraat (stashon di bùs) i Awasá (Fuik). Zona 6: Brionplein

E organisadónan ku tin maneho di e diferente zonanan den sentro di siudat ta

Zona 1: Fundashon Marshe (+5999 511-1176)

Zona 2: Dutch Dream Special Events ( +5999 461-9393)

Zona 3: Pietermaai District (+5999 693-1848)

Zonanan 4 i 6: Sosiedat di Komersiantenan di Otrobanda (SKO) (+5999 462-3591)

Zona 5: Enrich (+5999 682-8053)

Pa evento i marshenan ku ta tuma lugá den otro barionan pafó di sentro di siudat, tambe e organisadó mester pidi su pèrmit di evento i e persona ku ta deseá di partisipá ta tuma kontakto ku e organisadó pa hasi palabrashonnan den kuadro di su partisipashon. Tuma nota ku e proseso di evaluashon i finalisashon di un pèrmit di evento por dura kuater siman (4), pues ta importante pa tur organisadó hasi e petishon aki na tempu.

E eventonan rondó di Dia di Rei usualmente ta wòrdu mirá komo parti di ‘orange economy’, kual tambe ta kontribuí un granito na nos ekonomia i turismo. Tantu Minister Cijntje komo Ministerio di Desaroyo Ekonómiko (MEO) ta sumamente kontentu di por brinda e oportunidat pa e aña akí atrobe organisá eventonan rondó di Dia di Rei i ta spera ku nos komunidat por disfrutá di e dia aki di forma seif.

