Prome Minister Evelyn Wever-Croes: Capitulo 2 di Relato Anual 2021 di Ministerio di Prome Minister

INTEGRIDAD

Presupuesto di Pais Aruba, proximamente lo wordo trata den Parlamento. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a presenta y publica Relato Anual 2021 di su ministerio y a wordo manda Parlamento. Un relato di 84 pagina na unda cu Prome Minister ta detaya e trabounan den su ministerio como tambe e parti di gastonan.

Den e di dos capitulo di e relato, Prome Minister ta elabora riba e tema di Integridad. Prome Minister a remarca cu prome cu su gobernacion, den e gobierno anterior, tawata parce cu e palabra Integridad no por a ni wordo menciona menos practica. Gabinete Wever-Croes I a dicidi di pone Integridad front and center y pone e palabra Integridad, no solamente wordo menciona sino tambe practica. E cartera di Integridad a cay bou di Prome Minister. Den Gabinete Wever-Croes II, a dicidi pa duna Integridad su luga den organisacion di Gobierno y a pone e cartera aki bou di Minister Ursell Arends. Durante Gabinete Wever-Croes II, basta trabou riba e tereno di Integridad a wordo haci.

Bureau Integriteit:

Bureau Integriteit a bira operacional y aña pasa nan a ricibi mas di 50 melding di ciudadanonan pa raporta actonan no integro cu ta tuma luga den departamentonan di Gobierno. Ta investiga e meldingnan y ta pasa nan sea pa Ministerio Publico, p’e minister encarga of pa e Departamento di Recurso Humano cu tin di haci otro tipo di investigacion disciplinario. Na e departamento aki, no por tuma hende den servicio. Asina mes cu apenas 2 trahado, nan a logra haci e trabounan grandi aki. “E aña aki mi ta spera cu Minister Arends logra cu por tin mas hende cu ta traha eynan pa asina haci mas trabou riba e tereno aki”, Prome Minister a expresa.

Corporate Governance:

Corporate Governance ta otro area cu aña pasa a haya hopi atencion. Prome Minister a institui un comision di Corporate Governance cu ya pa 2 aña caba ta asisti Prome Minister den esaki. Na 2021 hopi trabou a wordo haci y tur ta wordo describi den Relato Anual 2021. Integridad y reglanan mester conta tambe pa companianan estatal pa sigur kita e demasiado ‘free for all’ cu ta tuma luga den algun di e companianan aki.

Integriteitskamer:

Integriteitskamer tambe tawata un trabou cu a cuminsa cu lamentablemente no por continua riba e trabounan debi na e retonan financiero. Prome Minister ta indica cu lo purba e aña aki pa asina esaki tambe bira realidad

Pa lesa e relato amplio riba e topico di Integridad, por bay riba e website ‘Prime Minister’s Office’ pmo.arubagov.org of por solicita pa ricibi e relato anual via un link via email. Por haci esaki via pagina di Facebook Gabinete Wever-Croes.

