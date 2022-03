The Hunt Is Over!

Gana premionan atraktivo den ‘Egg-cellent Easter Campaign’ di Renaissance Mall & Rif Fort

WILLEMSTAD – Pasku Grandi ta den porta i Renaissance Mall & Rif Fort ya a kuminsá prepará. E fenomenal ‘Egg-cellent Easter Campaign’ ta kuminsá djaluna awor, dia 28 di Mart. Partisipantenan tin chèns di gana hopi premio. E kampaña lo tin un durashon di 3 siman. Tur djamars lo saka 1 ganador. Por gana e.o un estadia na Renaissance Curaçao Resort, ‘dinner for 2’ na Nautilus, i un ‘gift voucher di Fl.200’. Ademas di esaki bo tin chèns di risibí deskuentonan atraktivo na establesimentunan den Renaissance Mall & Rif Fort.

Kon pa partisipá na ‘Egg-cellent Easter Campaign’ :

Tur establesimentu partisipante lo risibí un ‘QR Code’. Despues ku e kliente kaba di shòp den e establesimentu di su preferensia, e mester scan e ‘QR Code’, esaki lo hiba e kliente na un wèpsait na unda ku mester registrá pa e sorteo outomátiko ku chèns di gana premio tur siman. Lo tin total 3 premio, 1 pa kada siman den e kampaña. E ganador di e ultimo premio lo keda anunsiá dia 19 di Aprel i ta konsistí di un ‘weekend stay’ inkluyendo desayuno pa 2 persona na Renaissance Curaçao Resort i un ‘gift voucher’ di Fl.100. Ademas e partisipante ta risibí (un) deskuento te ku 30% na su próksimo kompra, den kualke otro establesimentu partisipante. E kliente lo risibí un e-mail pa konfirmá (su) e deskuento i konfimando su partisipashon den e sorteo.

Ta invitá tur kliente di Renaissance Mall & Rif Fort i siguidónan riba social media pa keda pendiente di e ‘Egg-cellent Easter Campaign’ ya ku lo selebrá Pasku Grandi ku premionan masha atraktivo. Pa mas informashon di e kampaña por bishitá https://eastershoprenaissancecuracao.com/ E Pasku grandi aki ta ‘Egg-cellent’!

