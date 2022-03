Ta posibel pa hasi deklarashon di impuesto di turista atrasá sin paga but te ku 1 di mei 2022

03/29/2022

Empresarionan i hendenan partikulir ku ta ofresé alohamentu na turista por hasi deklarashon di impuesto di turista

Empresarionan i hendenan partikulir ku ta ofresé alohamentu na turista por hasi deklarashon di impuesto di turista ku nan no a entregá durante e último añanan te 1 di mei 2022 sin ku nan tin ku paga but. Awor akí Entidat Públiko Boneiru ta bai kuminsá ku kobramentu di impuesto di turista den un forma mas aktivo. Esaki pasobra a resultá ku durante e último añanan algun empresario i hende partikulir no a kumpli ku nan obligashon.

Empresarionan i hendena partikulir ku ta ofresé alohamentu kontra pago na turista ta obligá pa entregá un impuesto di turista na rason di US$ 5,45 pa persona pa anochi na Entidat Públiko Boneiru. Un turista ta un persona di 13 aña bai ariba ku no ta inskribí na Boneiru òf na un di e islanan BES-KAS. Despues ku a konstatá ku no ta kumpli kuidadosamente ku esaki, Entidat Públiko Boneiru ta hañ’é fòrsá pa kuminsá kobra e impuesto di turista den un forma mas aktivo. Pa esaki e empleado públiko ku ta enkargá ku kobramentu lo aserká e hürdónan aktivamente. Por kobra e impuesto ku forsa retroaktivo te ku 5 aña si esaki no tabata pagá ainda. Pa e motibu akí te 1 di mei 2022 ta ofresé e posibilidat pa ainda hasi deklarashon di impuesto di turista, sin tin mester di paga but. For di 1 di mei 2022 lo duna but ora hasi deklarashon di impuesto di turista atrasá.

Tur luna empresarionan i hendenan partikulir ku ta ofresé alohamentu kontra pago na turista mester entregá impuesto di turista pa esaki. Por pidi i entregá e formulario di deklarashon pa esaki pa medio di manda un email na belasting-olb@bonairegov.com. Por download e formulario tambe via www.bonairegov.com/pa/habitante/impuesto-di-turista. Ta posibel pa pasa personalmente tambe na bali di departamento di Finansa na Bulevar J.A. Abraham 17. Pa informashon òf pregunta por yama +599 715 5330 òf manda un mensahe na e number di Whatsapp +599 770 5330, no ta posibel pa yama e number akí.

Ehèmpel di empresarionan i hendenan partikulir ku mester paga impuesto di turista ta hotèlnan i risòrtnan, pero tambe proveedornan di apartamentu, bibienda òf alohamentu na turista via por ehèmpel servisionan online manera Airbnb i VRBO. Pa un parti impuesto di turista a keda entregá i awor Entidat Públiko Boneiru ta bai enfoká riba esunnan ku no a hasi esaki òf no a hasi esaki kompletamente ainda. Ta invertí entrada di impuesto di turista den interes sosial i desaroyo di Boneiru.

